Milei viaja a EE. UU. solo: ¿se quedó Karina por Adorni?

Javier Milei en Los Ángeles: Ausencia que Llama la Atención y Agenda en la Conferencia Global

El presidente Javier Milei emprendió vuelo hacia Los Ángeles para participar de la 29º Conferencia Global del Instituto Milken, pero su viaje ha sido marcado por la notable ausencia de Karina, la secretaria general de la Presidencia.

Según fuentes de la Casa Rosada, Karina no acompañó a Milei debido a que estará en San Juan el próximo jueves 7, participando en la Expo San Juan Minera 2026, un evento crucial para el sector minero.

El Viaje y la Agenda de Milei en Estados Unidos

Javier Milei llegó a Los Ángeles el miércoles 6 a las 4:30 AM, hora argentina. Su agenda incluye un encuentro con Michael Milken, presidente del Instituto Milken, y una serie de reuniones con empresarios destacados. A las 18:00, el presidente pronunciará un discurso en la conferencia y se prevé que regrese a Argentina a las 22:00.

¿Qué es el Instituto Milken?

El Milken Institute es un influyente centro de pensamiento estadounidense que facilita el diálogo entre líderes de diversos sectores, incluyendo la economía, finanzas, y políticas públicas. Este evento anual reúne a jefes de Estado, financieros y académicos para abordar temas globales críticos.

Detalles de la Conferencia Global

La Milken Institute Global Conference se lleva a cabo en Beverly Hills y es conocida por traer a líderes mundiales que discuten asuntos que tienen un impacto significativo en el panorama global. Este año, el foco está en «Leading in a New Era», analizando temas como inteligencia artificial, comercio global y transición energética.

Milei busca posicionar a Argentina como un destino atractivo para la inversión internacional, destacando su agenda de ajuste y apertura en sectores clave como energía, minería y tecnología.

Este viaje no solo es una oportunidad para encuentros diplomáticos, sino una estrategia para atraer capitales e inversión hacia Argentina en un momento crucial para la economía del país.