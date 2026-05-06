Nuevas Normas para Visitar los Parques Nacionales de la Patagonia

A partir del 1 de mayo de 2026, la Administración de Parques Nacionales (APN) implementará modificaciones esenciales para proteger a los visitantes durante la próxima temporada invernal. Estas medidas buscan hacer frente a las condiciones adversas de hielo y nieve en los senderos más frecuentados.

Con el propósito de reducir accidentes y facilitar los rescates en terrenos difíciles, las nuevas normativas serán efectivas hasta el 30 de septiembre de 2026. Estas regulaciones son cruciales en parques emblemáticos, como el Parque Nacional Los Glaciares y Nahuel Huapi.

Nuevas Recomendaciones para el Senderismo en la Patagonia

Una de las principales innovaciones es la obligatoriedad del uso de crampones y bastones de trekking para recorrer senderos en montañas específicas. Este equipamiento mínimo será requerido tanto para visitantes autónomos como para grupos guiados por operadores turísticos. Las autoridades han subrayado que no se permitirá el acceso a sectores complejos sin el equipo necesario.

Además, a partir de esta normativa, el Registro de Trekking se establece como un trámite digital obligatorio y gratuito. Los visitantes deberán completarlo antes de iniciar cualquier actividad en los senderos. Este registro se puede realizar mediante códigos QR disponibles en los centros de informes o en las páginas web oficiales. Cumplir con este requerimiento permite a los guardaparques conocer el itinerario y la hora de regreso de los excursionistas, lo que resulta crucial en situaciones de emergencia.

Normativas para Prestadores de Servicios Turísticos

Las nuevas regulaciones también incluyen a los prestadores de servicios turísticos, quienes deberán adaptarse a un nuevo reglamento diseñado para modernizar la gestión. Aunque se ha otorgado una prórroga automática hasta el 31 de mayo de 2026 para permisos que expiren durante este período de transición, todos los operadores deberán contar con seguros actualizados y cumplir con rigurosos protocolos de mantenimiento.

Desde la APN han destacado: “Estas medidas buscan promover un turismo más seguro y profesional en entornos naturales. Es vital que todos los visitantes se responsabilicen por su seguridad y la de los demás.”

Asimismo, se recordó que el incumplimiento de estas normativas puede conllevar multas y restricciones de acceso. Para disfrutar de la experiencia en los parques, se sugiere consultar el estado de los senderos y el pronóstico climático antes de cada salida.

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