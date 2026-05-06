Conflicto en el Congreso: Adorni denuncia a Tailhade por espionaje y este responde acusando un ‘mamarracho’

El enfrentamiento entre Rodolfo Tailhade y Manuel Adorni toma un nuevo giro tras la reciente denuncia presentada por funcionarios del Ministerio de Seguridad. Acusaciones de espionaje en el eje de una disputa que involucra el uso de custodia oficial.

Rodolfo Tailhade anticipó la llegada de la denuncia de Manuel Adorni y ahora se enfrenta a una situación compleja. Contrario a la creencia popular, la denuncia no proviene del jefe de Gabinete, sino de altos funcionarios de su cartera. El gobierno arguye que Tailhade podría haber incurrido en un acto de espionaje al cuestionar la utilización de recursos de seguridad, específicamente en relación a Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Ante esto, el diputado no se quedó callado y calificó la acción de “mamarracho” al mismo tiempo que detrás de escena, pide medidas adicionales para sostener su defensa.

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Detalles de la Denuncia

La denuncia, firmada por Mariana Venesio y Diego Hernán Goldman, llegó al Juzgado Federal N.º 5, liderado por María Eugenia Capuchetti y con la fiscal Paloma Ochoa en la actuación. Este movimiento ha sido interpretado como un respaldo a Adorni por parte de la ministra Alejandra Monteoliva, quien ahora está alineada con Karina Milei.

Las Acusaciones Serias

La referencia de Tailhade a los actos cotidianos de Angeletti, que van desde llevar a sus hijos al colegio hasta salir con amigas, fue catalogada por los funcionarios como “significativamente preocupante”. Ellos argumentan que podría haber seguido métodos ilegítimos para obtener esta información, lo que representa un riesgo a la seguridad nacional.

Reacción de Tailhade

Rápido en su respuesta, Tailhade se dirigió a la fiscal Ochoa y descalificó la denuncia. Afirmó que el caso carece de fundamento y que sus observaciones se basan en comportamientos que son públicos y evidentes, como el uso de un auto oficial con custodia por parte de Angeletti.

Argumentos en su Defensa

El diputado asegura no tener los recursos ni la capacidad de realizar una labor de espionaje y cuestionó la efectividad de la inteligencia nacional: “¿Para qué gastamos tanto dinero si no podemos detectar a los agentes en territorio argentino?” Argumentos que refuerzan su percepción de la denuncia como un ataque político. Para respaldar su defensa, Tailhade ha solicitado una serie de pruebas, incluyendo informes sobre la custodia de Adorni y geolocalizaciones específicas.

Adorni, por su parte, justifica la custodia argumentando que su esposa ha recibido amenazas en el pasado. La situación se convierte, así, en un escenario confuso de acusaciones y contraacusaciones, en un ambiente político cada vez más tenso.

DCQ