Urgente evacuación de tripulante británico enfermo en crucero afectado por hantavirus hacia España

Una tripulante británica del MV Hondius, un lujoso barco de crucero, será evacuada médica y urgentemente tras desarrollar síntomas respiratorios asociados a un brote sospechoso de hantavirus. La OMS ha indicado que es posible que haya ocurrido una transmisión poco común entre humanos en la embarcación.

Evacuación Asegurada por Autoridades

La tripulante británica y un colega holandés reciben atención prioritaria mientras se preparan para ser evacuados a través de las autoridades de los Países Bajos. El MV Hondius se encuentra en el Atlántico, listo para continuar su ruta hacia las Islas Canarias en España una vez que se complete la operación de evacuación.

Sanidad en el Horizonte

Tras la llegada a las Islas Canarias, todos los pasajeros y la tripulación serán sometidos a revisiones médicas con la colaboración del Ministerio de Sanidad español, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la OMS. Estas medidas buscan garantizar la seguridad de las 150 personas a bordo del barco, provenientes de 23 países distintos.

Contagio y Precauciones

El hantavirus se transmite principalmente a través del contacto con roedores infectados. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha indicado que podría haberse dado un caso excepcional de transmisión entre humanos en el contexto del crucero. La especialista Maria Van Kerkhove señaló que “puede haber transmisión entre contactos muy cercanos, como parejas o compañeros de cabina” y aseguró que las autoridades están colaborando para tranquilizar a los pasajeros.

Estado de Salud de los Afectados

Un pasajero británico evacuado previamente a Sudáfrica se encuentra mejorando, aunque persistiendo en cuidados intensivos. Las autoridades británicas han tomado cartas en el asunto, trabajando para facilitar el regreso seguro de los ciudadanos varados a bordo.

Confirmaciones y Diagnósticos

Hasta ahora, se han reportado siete casos sospechosos de hantavirus entre los pasajeros y miembros de la tripulación. De esos, tres han resultado mortales y se han confirmado dos casos activos de la enfermedad. A pesar de la situación, la atmósfera en el barco sigue calmada, según compartieron Oceanwide Expeditions, la empresa operadora del crucero.

Medidas de Salud y Seguridad

Las autoridades sanitarias han solicitado a los pasajeros permanecer en sus cabinas mientras se llevan a cabo desinfecciones y seguimiento médico. En esta situación, se refuerzan las medidas de salud pública para evitar más contagios.

El MV Hondius, que partió de Ushuaia en Argentina en marzo, ha sido objeto de atención internacional por el brote de hantavirus. La OMS continua monitoreando la situación de cerca mientras se realizan pruebas para determinar el alcance del contagio.

Los pasajeros y la tripulación, ante el desafío, mantienen la esperanza de un pronto regreso a casa y un restablecimiento de la normalidad a bordo del buque.