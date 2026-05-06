Militar de EE. UU. elimina a tres en ataque marítimo en el Pacífico Oriental

Un ataque realizado por el ejército estadounidense en el océano Pacífico ha dejado tres personas fallecidas, generando un intenso debate sobre la legalidad de estas acciones, que algunos grupos de derechos humanos califican de «ejecuciones extrajudiciales».

Detalles del Ataque en el Pacífico

El Comando Sur de EE. UU. informó en sus redes sociales sobre el ataque a una embarcación, supuestamente operada por organizaciones calificadas como terroristas, aunque no identificaron a las mismas. Según el comunicado, no hubo bajas entre las fuerzas estadounidenses.

Definición de los Objetivos

Las víctimas fueron descritas como «narco-terroristas varones», aunque no se presentaron pruebas que respalden esta categorización. La declaración también indicó que la embarcación se encontraba navegando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico.

Aumento de Operaciones Antinarcóticos

Las acciones agresivas de la administración Trump para combatir lo que denomina «narcoterrorismo» han aumentado en las últimas semanas, a pesar del conflicto en Irán. Un ataque similar el lunes en el mar Caribe resultó en la muerte de dos personas más.

Consecuencias de las Estrategias Militares

Desde septiembre, más de 190 personas han muerto en estas operaciones contra el narcotráfico. Sin embargo, la falta de evidencia contundente sobre la implicación de las embarcaciones en tráfico de drogas ha suscitado preocupación sobre la legitimidad de los ataques.

Reacciones de Organizaciones de Derechos Humanos

La legalidad de estas acciones ha sido cuestionada por expertos y defensores de los derechos humanos, quienes señalan que los ataques constituyen «ejecuciones extrajudiciales ilícitas». Grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han expresado su alarma ante estos operativos.

Criticas a la Administración Trump

La Unión Americana por las Libertades Civiles considera que las afirmaciones de la administración Trump son «injustificadas» y destinadas a infundir miedo. Este ambiente ha creado un terreno fértil para el debate público sobre la ética y la legalidad de las acciones militares en curso.