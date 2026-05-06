Revelan videos de costosas reformas en la casa de Adorni en Indio Cúa: $245,000 en obras

Un exclusivo video de la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, agita el debate sobre un posible enriquecimiento ilícito.

Justo un día después de que Matías Tabar, el contratista responsable de las reformas en la vivienda de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, compareciera ante la Justicia, un video impactante salió a la luz. La grabación, difundida por el canal TN, muestra el interior de la opulenta residencia.

En el video se puede observar el living que conecta con un extenso jardín, donde se retratan a varios albañiles en plena actividad. Al fondo, destaca una lujosa pileta, revelando el nivel de las obras realizadas.

Detalles de la reforma: un proyecto faraónico

Las imágenes no son las únicas en circular. Un segundo clip también proveniente de TN exhibe distintas áreas de la casa, incluyendo la pileta, el jardín, la cocina y los baños, sumando detalles de lujo a la narrativa del caso.

Tabar, en su testimonio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, se refirió a los trabajos efectuados entre septiembre de 2024 y julio de 2025, detallando la creación de pisos, paredes, un quincho, una pileta y hasta una cascada en el jardín. Según su declaración, Adorni pagó a Tabar una exorbitante suma de 245.000 dólares en efectivo, sin solicitar comprobantes de transacción.

Inconsistencias en las cifras

El monto de la reforma ha sido motivo de controversia, ya que Adorni había adquirido la propiedad por tan solo 120.000 dólares. Como parte de su defensa, el contratista ha proporcionado documentación, incluyendo contratos y presupuestos, y ha ofrecido su teléfono para que sea examinado en busca de comunicaciones con el jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti.

Matías Tabar, el arquitecto de Manuel Adorni

Desmentidas desde el Gobierno

El Gobierno ha salido al paso de las afirmaciones de Tabar, negando que Manuel Adorni haya invertido 245.000 dólares en estas reformas. Las declaraciones del contratista han sido categóricamente desmentidas, y las autoridades están considerando solicitar una pericia para determinar el valor real de las obras realizadas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Julieta Bettina Angeletti

Desde el entorno de Adorni, fuentes aseguran que el contratista tenía la obligación de emitir una factura por la totalidad de los trabajos, un documento que, hasta ahora, no ha sido presentado. Esto ha llevado a la posibilidad de iniciar una denuncia formal.