Capitanich denuncia: «Desmantelan el Estado para beneficiar a socios del gobierno»

Capitanich Denuncia el Desguace del Estado y Propone Emergencia Laboral

El senador Jorge Capitanich, representante de Chaco, encendió la polémica al afirmar que "están desguazando el Estado para favorecer a los socios del gobierno". Su declaración surge en un contexto donde se vislumbran múltiples despidos en organismos clave.

Despertar en el INTI: 700 Despidos a la Vista

Durante una reciente charla, Capitanich se refirió a la difícil realidad que enfrentan los trabajadores del INTI. "Estamos hablando de aproximadamente 700 despidos en el organismo", destacó el legislador de Unión por la Patria (UxP). Además, anunció su intención de presentar un proyecto que declare la emergencia laboral para estas instituciones, buscando proteger a los empleados afectados.

Solidaridad con los Trabajadores de Organismos Clave

Capitanich extendió su apoyo a los empleados no solo del INTI, sino también de INTA y SENASA. "Toda nuestra solidaridad con los trabajadores de estos organismos", concluyó. La situación se complica aún más por un posible ajuste que enfrenta el INTI, catalogado como un "ajuste salvaje" desde el desembarco del gobierno de Milei en diciembre de 2023.

“Topadora Más Que Motosierra”

En su crítica, Capitanich comparó la gestión actual con una "topadora", aludiendo a las decisiones de Sturzenegger. "Pretender que el INTI funcione con solo 500 trabajadores sin un verdadero federalismo es destruir nuestros cimientos científicos y tecnológicos", enfatizó. Según él, este enfoque afecta directamente el desarrollo nacional.

Un Modelo Extractivista que Perjudica al País

El senador no escatimó en señalar que "el desguace del Estado está diseñado para favorecer a las corporaciones extranjeras, impulsando un modelo extractivista que beneficia a unos pocos a expensas de todos". La declaración ha generado un fuerte debate en torno al futuro de los organismos estatales y la protección de sus trabajadores.