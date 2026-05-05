Crisis en la obra social de militares: renuncia su director en conflicto con Carlos Presti

La Obra Social de las Fuerzas Armadas, renombrada como OSFA, atraviesa una nueva controversia tras la abrupta renuncia de su director, el general Sergio Maldonado, en medio de tensiones con el ministro de Defensa, Carlos Presti.

El general Maldonado dejó su puesto tras poco más de un mes en el cargo, un periodo marcado por intentos de restaurar la confianza y estabilidad financiera de la obra social, crucial para miles de afiliados a lo largo del país.

Una Administración Breve pero Complicada

Desde su reactivación el 1° de abril, la OSFA ha estado enfocada en regularizar sus pagos a prestadores y retomar la atención en salud. Sin embargo, el clima de trabajo se tornó complicado, culminando en la renuncia de Maldonado tras ser convocado por Presti. Fuentes próximos al ministro indicaron que el general no estaba en línea con las políticas esperadas.

Razones Tras la Renuncia

Aunque fuentes oficiales mencionaron motivos personales, dentro del ámbito militar se apuntó a desacuerdos específicos. Se informó que Presti había solicitado que los recursos recaudados se mantuvieran en un plazo fijo de 60 días, aplazando los pagos a proveedores, un requerimiento que Maldonado rechazó.

El Futuro de OSFA

En el Edificio Libertador, aún no hay confirmaciones sobre el próximo líder de la obra social. Se sugiere que el nuevo jefe será un coronel o general activo, preferentemente con experiencia en el ámbito de la salud. Omar Horacio Domínguez, quien ya ocupó un cargo clave en el sistema, es uno de los candidatos, aunque anteriormente había declinado la oferta.

Deudas y Desafíos Continuos

La gestión de la OSFA no solo enfrenta problemas internos, sino también una carga significativa de deudas que se acumularon tras absorber la cobertura de personal de seguridad. La situación es particularmente compleja, involucrando una deuda residual de aproximadamente 150 mil millones de pesos, resultado de la reciente reestructuración del sistema de salud militar instaurada por el gobierno de Javier Milei.

Con estos cambios, las antiguas fuerzas de seguridad y sus familias ya no formarán parte de OSFA, que antes contaba con 550 mil afiliados, y que ahora se reduce a 347 mil, lo que añade un nuevo nivel de incertidumbre sobre los servicios disponibles para sus miembros.