Trato EE.UU.-Irán al borde del colapso: El estancamiento afecta a ambas partes

El frágil alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, que llevaba apenas un mes en vigor, enfrenta serios desafíos tras el lanzamiento de misiles iraníes dirigidos a los Emiratos Árabes Unidos, mientras fuerzas navales estadounidenses buscan reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

La reciente ofensiva de Irán es la segunda en menos de 48 horas y se produce después de que el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, afirmara que la tregua era estable, a pesar del aumento de la violencia.

Nueva Escalada de Violencia en el Golfo Pérsico

El lunes, el ejército estadounidense destruyó seis pequeñas embarcaciones iraníes, así como misiles de crucero y drones, como parte de una operación denominada «Proyecto Libertad», destinada a guiar a buques comerciales a través del estrecho. Hegseth reafirmó que esta iniciativa es temporal y que la tregua sigue vigente.

“No estamos buscando un enfrentamiento… Actualmente, el alto el fuego se mantiene, pero estaremos vigilando muy de cerca”, declaró Hegseth en una conferencia de prensa.

Reacciones desde Teherán

Mientras tanto, la respuesta de Irán no se hizo esperar; el portavoz del parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a EE. UU. de violar la tregua. En un mensaje en redes sociales, enfatizó: “Sabemos que la situación actual es insoportable para Estados Unidos, mientras que nosotros apenas hemos comenzado”.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., informó que 10 marineros civiles habían muerto debido al conflicto en el estrecho de Ormuz. Durante un briefing en la Casa Blanca, afirmó que los buques se encontraban “secuestrados” y “aislados”.

El Estrecho de Ormuz: Pasaje Crucial de Recursos

El estrecho de Ormuz es crucial, al transportar una quinta parte del petróleo mundial. Sin embargo, ha estado casi cerrado desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron sus ataques contra Irán, lo que ha generado una interrupción económica global significativa. Más de 800 barcos y alrededor de 20,000 tripulantes permanecen varados en la zona.

Irán ha amenazado con utilizar minas, drones y misiles para dificultar el tráfico comercial, mientras EE. UU. ha respondido bloqueando puertos iraníes.

El Juego Político en Washington y Teherán

Rubio advirtió que no se puede permitir que Irán normalice sus ataques a barcos comerciales. “No podemos aceptar que se bombardeen buques comerciales”, subrayó, reafirmando la estrategia estadounidense de bloquear el acceso a sus embarcaciones.

A pesar del clima de tensión, el presidente Trump minimizó la reciente violencia, describiéndola como un “pequeño escaramuza” y afirmó que Irán está interesado en negociar. Aunque se vislumbra un estancamiento, ambos países se perciben como cercanos a la victoria y evitan hacer concesiones significativas.

Diálogo Interrumpido y Nuevas Propuestas de Paz

Las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán han estado estancadas. Recientemente, Irán presentó una propuesta de paz de 14 puntos, que incluye el levantamiento de los bloqueos y una nueva forma de gestionar el estrecho. Aunque se indicó que la respuesta de EE. UU. a la propuesta fue recibida, los detalles no fueron divulgados.

La tensión crece a medida que ambos países continúan disputando el control de la situación en el Golfo, mientras la economía global y los precios del petróleo enfrentan grandes desafíos. En un contexto político complicado, Trump enfrenta presiones internas y externos a medida que se acercan las elecciones de medio término.