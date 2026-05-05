Triunfo Judicial: La Reacción de Thelma Fardin Tras la Condena a Juan Darthés en Brasil

La actriz Thelma Fardin celebra la firmeza de la condena a Juan Darthés, quien deberá cumplir seis años de prisión por abuso sexual. Emocionada, Fardin compartió su reacción a través de un video conmovedor que ya circula en redes sociales.

Un fallo que marca un hito

Este martes, el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil desestimó los recursos presentados por la defensa de Darthés, ratificando así la condena que pesa sobre él desde 2018. La joven actriz siguió el momento decisivo por videoconferencia, un acontecimiento que representa un cierre a un largo camino judicial.

Thelma Fardin comparte su emoción

En un emotivo video de casi cinco minutos, Fardin expresa: «Nosotras ganamos muchas veces. Esta vez, le rechazaron los dos recursos en las cámaras más altas de Brasil.» La actriz destacó cómo este fallo representa no solo una victoria personal, sino un triunfo para todas las mujeres que han enfrentado situaciones similares.

Agradecimientos y reflexiones

Sentada en su casa, visiblemente conmovida, Fardin añadió: «Estoy sola y no sé qué hacer, pero quiero agradecer.» Agradeció el apoyo incondicional de amigos, familiares y abogados, quienes fueron pilares durante el proceso judicial. «Ganamos otra vez. Con todo mi corazón, gracias a cada persona que me apoyó», escribió junto a su video.

Uno de los momentos más esperados

El video, que ha sido recibido con entusiasmo en plataformas digitales, actúa como un pequeño documental que revisa el calvario judicial que ha experimentado Fardin en los últimos ocho años. La actriz, además, rindió homenaje a sus colegas que también han levantado la voz contra el actor: Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos.

La fuerza del apoyo colectivo

Fardin no solo reconoció la ayuda de sus seres queridos sino también el papel fundamental de su pareja, Nico Riera. En su mensaje, enfatizó cómo este apoyo ha sido crucial en su lucha, recordando que «el traje de guerrera puede descansar«. Agradecida y llena de esperanza, Thelma Fardin se posiciona como una voz importante en la defensa de los derechos de las mujeres.