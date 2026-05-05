Ecuador se lanza a los mercados internacionales de bonos en plena subida del petróleo

Ecuador se alista para acceder nuevamente a los mercados internacionales de bonos en busca de financiar su economía, aprovechando la reciente alza en los precios del petróleo.

Ecuador se prepara para realizar su segunda emisión de bonos en el año, impulsado por su condición de exportador de petróleo y apostando por un entorno favorable en los mercados emergentes.

El gobierno ecuatoriano ha anunciado su intención de ofrecer nuevos títulos que vencerán en 2034 y 2039, siguiendo una primera colocación realizada en enero, según un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas. Para facilitar esta operación, ha contratado a BofA Securities y Citigroup para llevar a cabo una llamada con inversionistas esta semana.

Crisis política entre Colombia y Ecuador se intensifica

La emisión inicial de US$4,000 millones realizada en enero marcó el regreso de Ecuador a los mercados globales tras la reestructuración de su deuda en 2020, un paso significativo para su economía.

Este movimiento posiciona a Ecuador entre los emisores de deudas en mercados emergentes que están evaluando el interés de los inversionistas por nuevos activos. Además, el reciente aumento en los precios del petróleo, como consecuencia de la guerra en Irán y las interrupciones en la oferta, ha beneficiado al país, reforzando sus vínculos con la administración de Donald Trump.

Expectativas futuras y análisis de expertos

Analistas de Morgan Stanley advierten que la clave será la consolidación fiscal que Ecuador logre en 2026, respaldada por esos precios más elevados del petróleo. “Ecuador sigue presentando una narrativa de crédito muy positiva”, afirmaron.

Rendimiento de los bonos ecuatorianos

Hasta el momento, los bonos en dólares de Ecuador han mostrado un rendimiento anual cercano al 5%, uno de los más destacados en el ámbito de mercados emergentes, según información de un índice de Bloomberg.