Desregulación Inmobiliaria: Más Acceso a Viviendas y Menores Costos

La discusión sobre la desregulación del sector inmobiliario está en auge. Jorge Casotti, martillero público, argumenta que esta transformación puede convertirse en una oportunidad para modernizar el sector y facilitar el acceso a la vivienda.

Para Casotti, lo esencial es cambiar la visión sobre la desregulación. «Bajar el tono combativo es vital, ya que no se trata de perjudicar a los profesionales actuales, sino de fomentar una competencia saludable», comenta. Según su perspectiva, la apertura del mercado podría ser la clave para reducir los costos y mejorar las opciones para los usuarios.

Un Mercado Más Abierto y Competitivos

Jorge Casotti sostiene que la desregulación puede tener un impacto positivo en la economía. «La idea es abrir la competencia para ofrecer más alternativas al cliente», asegura, haciendo hincapié en ejemplos de otras industrias donde la apertura ha generado diversidad y mejores precios.

Para él, incrementar la oferta no solo puede disminuir precios, sino también enriquecer la elección del consumidor: «Tener más opciones implica más oportunidades de elección», afirma Casotti, quien también menciona que este cambio podría abaratar tanto los costos de alquiler como los de compra de propiedades.

Desafiando el Modelo Actual

Casotti critica el modelo vigente, el cual considera restrictivo. «En otros países no se exige un título universitario para trabajar en el sector inmobiliario», destaca, subrayando que las regulaciones locales han limitado la inclusión de nuevos participantes y la adopción de enfoques innovadores.

Comprendiendo los Costos Estructurales

Los altos costos del sector también son un punto de preocupación para Casotti. «Los inquilinos enfrentan una carga de costos significativa», afirma, resaltando que muchos de estos gastos provienen de regulaciones y obligaciones financieras impuestas. «Los matriculados deben pagar un 10% de sus ingresos a una caja, además de afrontar las costosas tarifas de matriculación y aportes anuales», explica.

Según él, estas cargas no solo perjudican a los usuarios, sino que también afectan a los propios profesionales inmobiliarios. «Los matriculados están interesados en cambiar esta dinámica», concluye, sugiriendo que una transformación podría beneficiar a toda la comunidad inmobiliaria.

La Necesidad de Cambio en el Sector

Finalmente, Casotti lanza una crítica contundente al sistema actual, afirmando que «los colegios actúan más como un gremio». Aboga por una desregulación que propicie una mayor eficiencia, menores costos y un acceso más ágil a la vivienda para todos.