Subsidios SEROS para Celíacos: Guía para recibir tu pago automáticamente

El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) ha implementado un beneficio renovado para quienes padecen celiaquía en Chubut. Este subsidio, que se deposita mensualmente, facilita el acceso a productos libres de gluten sin la necesidad de presentar recibos.

El ISSyS, a través de la Obra Social SEROS, anunció que ya está en funcionamiento la reciente actualización del subsidio por enfermedad celíaca. Este nuevo esquema de pago directo proporciona a los afiliados una solución más ágil y accesible.

Los beneficiarios recibirán el subsidio directamente en sus cuentas bancarias durante los primeros cinco días hábiles de cada mes, sin necesidad de presentar comprobantes o realizar trámites adicionales. Este enfoque busca simplificar el proceso y brindar tranquilidad a las familias que enfrentan los desafíos de esta condición.

¿Quiénes Pueden Acceder al Subsidio?

El subsidio está dirigido a afiliados titulares y sus familiares que cuenten con un diagnóstico de enfermedad celíaca. Su objetivo es aliviar los gastos adicionales que generan las harinas y productos específicos que deben consumir.

Criterios de Acceso y Cálculo del Subsidio

Los requerimientos para obtener el subsidio están claramente definidos en la normativa vigente, asegurando que todos los beneficiarios obtengan el soporte necesario en cualquier parte de la provincia. El monto del subsidio se calcula en función de la canasta básica alimentaria, garantizando que se ajuste a las variaciones económicas mensuales.

Mantener Actualizada la Información Personal

Es crucial que los afiliados mantengan sus datos personales y bancarios actualizados para asegurar la correcta acreditación del subsidio. Esto incluye el correo electrónico, número de teléfono y CBU.

¿Dudas? Contacta a SEROS

Para más información, se recomienda visitar la oficina de SEROS más cercana o comunicarse a través del whatsapp (280) 441 6186 de la secretaría médica de la obra social.

Con esta iniciativa, el ISSyS reafirma su compromiso de facilitar el acceso a recursos esenciales y brindar apoyo a la comunidad afiliada de Chubut, promoviendo una mejor calidad de vida para quienes viven con celiaquía.