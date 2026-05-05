Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan en vivo: Semifinales de la Champions League, minuto a minuto.

El Arsenal se llevó una contundente victoria ante el Atlético de Madrid, goleando 4-0 en la tercera fecha de la Liguilla de la Champions League. Mientras el equipo regresa a Londres para el crucial partido de semifinales, el entrenador Diego Simeone comparte una anécdota que arranca sonrisas.

En un partido donde el Arsenal demostró su fuerza, el resultado de 4-0 dejó al Atlético de Madrid en una posición complicada. A medida que se preparan para el partido de vuelta de las semifinales, tras haber empatado 1-1 en la ida, Simeone fue preguntado sobre el cambio de hotel durante esta visita a Londres. Con su característico sentido del humor, respondió que la nueva opción es más económica, lo que provocó risas entre los periodistas presentes.

Un encuentro decisivo para el Atlético

Este partido es fundamental para el Atlético de Madrid, que necesita revertir la situación en el próximo encuentro. La prensa no perdió la oportunidad de indagar sobre la estrategia del «Cholo» y sus decisiones logísticas. Sin embargo, su respuesta sincera sobre el hotel reveló su pragmatismo ante la presión.

Preparativos para el partido de vuelta

Con la mirada fija en el objetivo, el equipo viajará a Londres con la esperanza de cambiar la narrativa. Las tácticas de Simeone han sido cruciales en el pasado, y los aficionados están ansiosos por ver si podrá replicar el éxito en este difícil desafío europeo.