El Contratista de Adorni: Antiperonista, Empresario Audaz y Su Estratega Política

En el corazón de Capilla del Señor, Matías Tabar se ha convertido en un personaje clave, no solo por ser un emprendedor destacado, sino también por su vinculación con la política local y las recientes controversias que lo rodean.

Capilla del Señor, un encantador pueblo de 15,000 habitantes, se distingue por su comunidad unida, donde la familiaridad se refleja en los estilos de vida de sus vecinos. En este contexto, Matías Tabar ha marcado su huella como un emprendedor audaz, famoso por su papel pionero en el sector de computación e informática, además de su influencia en la política municipal.

Un Emprendedor Inusual

Matías, con su espíritu inquieto, se ha destacado en esta pequeña comunidad como uno de los primeros en ofrecer servicios de tecnología al gobierno local. Su afiliación política comenzó con el partido conservador Defensa Comunal, que ha dominado el municipio por años. Aunque se autodenomina «antiperonista», sus críticas hacia el kirchnerismo han levantado suspicacias, especialmente entre los usuarios de redes sociales que intentan vincularlo con el actual intendente.

El Impacto Familiar: María Laura Passarella

La esposa de Matías, María Laura Passarella, también ha dejado su impronta en el ámbito empresarial, proveyendo ropa al municipio y hasta ocupando un cargo como concejal. Juntos, su reputación es reconocida por casi todos en Capilla, volviéndose figura central en la vida comunitaria.

Un Enigma Inmobiliario

La relación de Tabar con el conocido empresario Adrián Adorni despierta dudas en la comunidad. A pesar de haber negado inicialmente conocerlo, algunos de sus amigos han revelado que ha proporcionado servicios significativos a Adorni, lo que ha llevado a especulaciones sobre los motivos detrás de sus millonarios tratos, incluyendo una remodelación polémica en una propiedad en el country Indios Cua.

La Acusación de Pago Irregular

Recientemente, Matías hizo una declaración sorprendente ante el fiscal Gerardo Pollicita, afirmando que Adorni le había pagado 250,000 dólares en efectivo por una casa que adquirió por solo 120,000 dólares. Comentarios de residentes expresan incredulidad respecto al monto, sugiriendo que podría haber otros usos para ese dinero.

Un Futuro Turbulento

A medida que las investigaciones avanzan, la reputación de Matías Tabar se encuentra en el centro de un torbellino de rumores y especulaciones. Sus vínculos con el mundo de la construcción, tanto exitosos como conflictivos, son un hilo conductor en su historia, mientras intenta navegar los complejos entramados de la política y el negocio en la región.