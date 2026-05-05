Financial Times: La imagen de Milei se deteriora tras el escándalo de Adorni

Javier Milei: ¿El final de la luna de miel político? Alerta por caída de popularidad

La situación actual del presidente Javier Milei preocupa a analistas y expertos, quienes advierten sobre la pérdida de apoyo en medio de escándalos de corrupción y un entorno económico complicado.

El prestigioso diario británico Financial Times ha encendido las alarmas en torno a la administración de Javier Milei, destacando un notable descenso en su popularidad. Esta caída se produce en un contexto marcado por denuncias y un panorama económico que se vuelve cada vez más incierto.

El delicado momento de Milei

Según lo señalado por el Financial Times, el presidente experimenta uno de los períodos más críticos de su gestión. Las acusaciones de corrupción que han afectado a su círculo más cercano, especialmente a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, han llevado a un visible deterioro de su imagen pública.

Escándalo Adorni: en el ojo de la tormenta

Las suspicacias en torno a Manuel Adorni, quien está bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, han emergido como un factor clave en el desgaste político del gobierno. Las sospechas incluyen propiedades y movimientos económicos que no coinciden con sus ingresos oficialmente declarados.

Un gobierno en crisis económica

El diario británico también vincula la declinación en la imagen de Milei con una realidad económica compleja. Aunque el gobierno logró avances iniciales hacia la estabilización, la persistencia de problemas como la inflación y la disminución del poder adquisitivo han comenzado a afectar la percepción pública.

Frustración entre los ciudadanos

A pesar de los esfuerzos del presidente por controlar la inflación de tres dígitos, la actividad económica ha mostrado signos de declive. La caída en el comercio minorista y en el sector industrial se ha traducido en una disminución del poder adquisitivo, mientras que el desempleo ha alcanzado el 7,5% en el último trimestre de 2025, la cifra más alta para un cuarto trimestre desde 2020. La tasa de inflación anual se mantuvo en un 32,6% en marzo, a pesar de los esfuerzos iniciales.

Resultados de las encuestas

Las encuestas más recientes apuntan a un marcado deterioro en la aprobación de Milei, que ha superado el 60% de desaprobación. Este cambio está motivado en gran parte por la percepción de corrupción y la falta de mejoras tangibles en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Entre la espada y la pared

El Financial Times destaca la creciente tensión entre el discurso inicial de Milei, que prometió erradicar “la casta”, y los cuestionamientos que hoy enfrenta su propio gobierno. Analistas advierten que esta disonancia podría erosionar uno de los pilares que lo llevaron al poder.

Resiliencia y decisiones clave

A pesar de este complejo panorama, Milei conserva un núcleo sólido de apoyo y ha reiterado su respaldo a Adorni, incluso ante la presión política y judicial. No obstante, el medio británico señala que la dirección de la economía y la resolución de los escándalos serán elementales para el futuro de su administración.