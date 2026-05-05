Golpe por la baja en coparticipación: Gobernador solicita renuncia a su gabinete y considera recortes del 30%

La caída en la recaudación fiscal del gobierno de Javier Milei comienza a tener un impacto considerable en las provincias argentinas. San Luis no es la excepción, ya que su gobernador, Claudio Poggi, se enfrenta a desafíos significativos.

La recaudación de impuestos coparticipables en San Luis ha disminuido un alarmante 7,14% en el primer cuatrimestre de este año, lo que ha llevado a Poggi a solicitar la renuncia de todo su Gabinete. Además, contempla un recorte del 30% en los cargos públicos y planea medidas para fomentar la inversión privada.

Caída en las Transferencias Nacionales

La situación económica de San Luis se ha vuelto crítica. Según un reciente informe de la Agencia de Noticias San Luis (ANSL), las transferencias nacionales han disminuido en forma acumulativa durante cuatro meses consecutivos. Esta baja se traduce en un flujo de fondos que se sitúa aproximadamente un 11% por debajo de lo que históricamente se consideraba normal en la última década.

Reacción del Gobernador ante la Presión Social

Con la presión de sus aliados y el reclamo de aumento de salarios por parte de los trabajadores, Poggi ha tomado medidas enérgicas. A la vez, su excompañero de gestión, Adolfo Rodríguez Saá, ha pedido mejoras salariales, lo que tensó aún más las relaciones dentro del oficialismo.

La Historia Política de San Luis

San Luis ha estado bajo el control de la familia Rodríguez Saá durante 40 años, pero Poggi logró distanciarse de ellos en 2021, usando la crisis como argumento para implementar un gobierno austero. Este cambio ha coincidido con un aumento en la exigencia de mejoras salariales entre los empleados públicos.

El Plan de Austeridad de Poggi

En medio de esta crisis, Poggi ha afirmado que es esencial profundizar la austeridad. «Llevamos 875 días trabajando para solucionar el desastre heredado y establecer las bases para un futuro mejor», publicó en sus redes sociales, anunciando que enviará un proyecto de ley para crear un nuevo marco ministerial. Esto incluirá recortes sustanciales en cargos políticos y acciones dirigidas a atraer inversión privada.

Medidas Inmediatas y Futuras

Se espera que en las próximas semanas el gobierno presente un conjunto de iniciativas legislativas enfocadas en reactivar la economía y generar empleo. La incertidumbre se adensa entre los funcionarios, quienes han dejado sus renuncias a disposición del Ejecutivo, esperando saber en qué sectores se realizarán los recortes.