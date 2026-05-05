Detienen a ladrón intentando robar una rueda de auxilio en calle Alsina

En un rápido operativo, la policía logró capturar a un individuo que intentaba robar una rueda de una camioneta en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

El incidente ocurrió este martes por la mañana, cuando personal de la comisaría de la Seccional Segunda realizaba un patrullaje rutinario. A las 10:00 horas, los efectivos detectaron a un hombre en plena acción, robando la rueda de auxilio de una camioneta Ford Ranger.

Detención en el acto

El evento se registró en la calle Alsina, en el tramo que va entre Maipú y Vélez Sársfield. La rápida intervención de los agentes permitió la detención inmediata del sospechoso, evitando que escapara con el botín.

Recupero de bienes y secuestro de vehículo

Los oficiales recuperaron la rueda de auxilio, que fue devuelta a su dueño en el acto. Además, se llevó a cabo el secuestro de un automóvil Volkswagen Suran color gris, que estaba siendo utilizado por el detenido en el momento del robo.

El futuro del detenido

La Oficina Judicial ha decidido que el sospechoso, identificado con las iniciales D.A.M., permanezca bajo custodia hasta la audiencia de control de detención. El proceso sigue su curso conforme a la ley, asegurando que se tomen las medidas correspondientes.