Comodoro en alerta: fuertes lluvias y vientos de más de 100 km/h

Un fenómeno climático se avecina en Comodoro Rivadavia y gran parte de Chubut, con lluvias y vientos intensos que afectarán la región en los próximos días.

Condiciones Adversas para el Miércoles y Jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido dos alertas amarillas para la zona, anticipando lluvias persistentes desde la noche del miércoles 6 de mayo y fuertes vientos el jueves 7.

Expectativas de Lluvias y Nevadas

Según el último informe del SMN, las precipitaciones serán significativas, con acumulaciones que podrían oscilar entre 20 y 30 milímetros, aunque se no se descartan registros localizados que superen esta cifra. En las áreas montañosas, las nevadas también podrían hacerse presentes.

Las localidades que se verán afectadas incluyen la cordillera de Cushamen, así como el este de Telsen y Mártires, además de varios departamentos como Biedma, Rawson, Gaiman, Florentino Ameghino, Sarmiento y Escalante.

Fuertes Vientos el Jueves

El jueves marcará un cambio significativo en el clima, con la llegada de intensos vientos del sur. Las velocidades previstas oscilan entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente por la tarde. Para la noche, se espera que la intensidad del viento disminuya.

Precauciones Recomendadas

Ante este panorama, se aconseja a los residentes tomar precauciones: asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar la circulación en zonas vulnerables y conducir con cautela, especialmente en rutas expuestas. También se sugiere reforzar puertas y ventanas y mantener despejados patios y techos para minimizar daños.