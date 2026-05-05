Retiro: Un choque múltiple en la 9 de Julio causado por un conductor que se quedó dormido al volante

Esta mañana, en el barrio porteño de Retiro, se registró un fuerte accidente de tránsito que dejó a varias personas heridas. Un conductor agotado provocó un choque en cadena que movilizó a los servicios de emergencia.

Detalles del incidente en la 9 de Julio

El siniestro se produjo alrededor de las 5:15 a.m. en la intersección de la avenida 9 de Julio y Arroyo. Según las autoridades, el conductor de un automóvil de aplicación se quedó dormido mientras circulaba por la autopista Illia. Al descender hacia la 9 de Julio, colisionó con dos vehículos que estaban detenidos en un semáforo, generando un accidente en cadena.

Atención médica en el lugar

En el lugar del choque, el SAME brindó asistencia a cinco personas, cuatro hombres y una mujer. Uno de los heridos fue trasladado al Hospital Rivadavia debido a la gravedad de sus lesiones.

Otros accidentes viales en la ciudad

Además del incidente en Retiro, se reportaron otros accidentes viales en distintos puntos de la ciudad. En el extremo sur de la misma avenida, se produjo un choque y vuelco entre la avenida Iriarte y Río Cuarto, que requirió asistencia tanto aérea como terrestre.

Colisiones en Palermo y otras zonas

En el barrio de Palermo, una colisión entre un auto y una moto en el cruce de Gorriti y Humboldt dejó a un hombre de 36 años herido y fue trasladado al Hospital Rivadavia.

Otro accidente similar se registró en Zuviría y La Plata, donde un motociclista de 34 años fue llevado al Hospital Durand con diagnóstico de politraumatismo.

Enfrentamientos entre vehículos

El día también tuvo su cuota de confusión con un choque entre un auto y una moto en Presidente Luis Sáenz Peña al 300. Adicionalmente, se registraron colisiones en Ladines y avenida San Martín, así como en General Paz y 27 de Febrero, donde un motociclista resultó herido.

Por último, en la esquina de Olazábal y avenida de los Constituyentes, un automóvil impactó contra una bicicleta, sumando así a la lista de incidentes del día.