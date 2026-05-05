Controversia en el Gobierno Petro por nombramientos de notarios a círculos cercanos

La reciente designación de notarías por parte del Gobierno colombiano ha suscitado controversia, a raíz de denuncias relacionadas con sobornos y favoritismos hacia funcionarios cercanos al presidente.

En solo unos días, dos nombramientos clave se hicieron efectivos en Bogotá, en un contexto en el que cerca de 330 notarías operan con interinatos, como confirmó el superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano.

Designaciones Controvertidas

La abogada Adriana María Mejía Aguado, quien hasta hace poco dirigió Artesanías de Colombia, ha sido nombrada como notaria 35 de Bogotá. Esta asignación ha puesto en el centro del debate la legitimidad de los procesos de selección de notarios, sobre todo al cierre de la administración de Gustavo Petro.

Un Trasfondo Cuestionable

La llegada de Mejía Aguado a la notaría coincide con el relevo de Beatriz Sanín, hermana de la ex canciller y ex candidata presidencial Noemí Sanín, en una sede cercana al centro comercial Andino. La nueva notaria es conocida por su estrecha relación con la primera dama, Verónica Alcocer, y ya había estado involucrada en trámites de adopción que vinculan a la familia presidencial.

Compromisos Públicos

Mejía Aguado expresó su agradecimiento al presidente Petro tras asumir su nuevo cargo el 29 de abril, afirmando su compromiso de servir a la ciudadanía con dedicación y honestidad. Sin embargo, su designación, rodeada de polémica por antecedentes de acoso laboral, continúa generando dudas sobre la transparencia del proceso.