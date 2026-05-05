Juez a Adorni: ‘Demuestra tu honorabilidad ante la justicia o es tu problema’

En un giro contundente, el senador Luis Juez abordó el polémico caso Adorni, instando al jefe de Gabinete a demostrar su honorabilidad ante la Justicia.

El Llamado a la Justicia

Durante una reciente entrevista en Radio Rivadavia, Juez dejó claro su postura: “Que el funcionario acredite su honorabilidad. Si no lo puede hacer, es un problema suyo”. Su firme declaración resalta la necesidad de resolver este asunto en el ámbito judicial.

El Impacto en la Agenda Política

“Desde hace más de 45 días no hemos tratado los problemas reales de la gente, y eso me incomoda profundamente”, expresó el senador, enfatizando que es crucial volver a enfocar el debate en los temas que preocupan a la población, alejándose de controversias que desvían la atención del gobierno.

¿Qué Sucede con Adorni?

Juez insistió en que la Justicia es el escenario apropiado para que Adorni aclare su situación. “Es un ciclo sin fin; nos estamos enredando en discusiones inútiles mientras el país enfrenta desafíos importantes”, afirmó, destacando la urgencia de abordar aspectos que realmente importan a la sociedad argentina.

La Visión del Futuro

El senador también mostró preocupación por un posible regreso del kirchnerismo en 2027, afirmando que “la ciudadanía no tolerará la más mínima sospecha sobre nuestra integridad”. Esta declaración refleja una alerta ante futuros escenarios políticos y la importancia de mantener la transparencia.

Confiar en el Proceso Judicial

Finalmente, Juez reiteró su posición: “Que Adorni se presente ante la Justicia y acredite su honorabilidad. Si no puede, será un inconveniente para él”. Su mensaje es claro: la confianza en las instituciones debe prevalecer, y los funcionarios deben rendir cuentas de sus acciones.