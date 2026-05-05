Oposición exige regreso de Adorni al Congreso: ¿Cuántos votos necesita para su interpelación y posible destitución?

La controversia en torno a Manuel Adorni no cesa. A medida que emergen nuevos detalles sobre sus propiedades y viajes, la oposición intensifica sus esfuerzos para cuestionar su permanencia en el cargo.

La reciente exposición de Adorni en el Congreso, destinada a mitigar el impacto de las acusaciones relacionadas con presuntos gastos desproporcionados, no logró apaciguar los ánimos en la oposición. Los bloques de la oposición dura se preparan para presentar proyectos destinados a interpelar al jefe de Gabinete y, eventualmente, destituirlo a través de una moción de censura.

La Resistencia de la Oposición

Diputados de Unión por la Patria y otros partidos críticos del Gobierno han confirmado su intención de avanzar con estas iniciativas, aunque reconocen la dificultad de reunir los votos necesarios. “Trabajaremos para que haya una persona con la confianza del Congreso ocupando el lugar de Adorni”, afirmó Germán Martínez, líder del bloque, al finalizar la exposición del funcionario.

El Antecedente de la Última Votación

La intentona de apartar el reglamento durante la anterior sesión del 8 de abril representa un precedente revelador. Una moción presentada por la diputada kirchnerista Paula Penacca alcanzó 124 votos a favor, quedando a cinco de lograr el quórum necesario para asegurar la aprobación de su propuesta.

Desafíos en la Búsqueda de Votos

En esa votación, el ausentismo jugó un papel clave, con la falta de apoyo de varios integrantes de Unión por la Patria y otros bloques. La unión de fuerzas del PRO, la UCR y otros grupos políticos impidió que la oposición alcanzara los votos requeridos, una situación que ahora se esfuerzan por revertir. “Hay que ver si todos los que votaron a favor vienen a dar quórum”, advirtió un referente de Unión por la Patria.

Plan de Acción Opositora

La estrategia inicial de la oposición será convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Nicolás Mayoraz, para discutir las propuestas pertinentes. En esta reunión, se plantearán también otros temas importantes, como la implementación de la Ficha Limpia, un punto de interés que podría sumar votos para alcanzar el quórum.

Próximos Pasos en el Proceso de Interpelación

Con el dictamen en la comisión completado, el siguiente paso crucial será llevar la propuesta al recinto, donde se necesitarán al menos 129 votos positivos. Para proceder con la remoción, sería necesaria nuevamente una mayoría especial tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Acusaciones Graves y Nuevas Revelaciones

Esteban Paulón, del Partido Socialista, expresó la urgencia de avanzar en esta cuestión, subrayando las mentiras de Adorni sobre su declaración de bienes y las relaciones con su amigo Marcelo Grandio. La presión aumenta mientras se esperan nuevas revelaciones que podrían complicar aún más la situación del jefe de Gabinete. La oposición tiene planeada una nueva sesión para la próxima semana, justo después de la marcha universitaria del martes.