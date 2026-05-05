Dolly Parton cancela su residencia en Las Vegas por motivos de salud

El estado de salud de Dolly Parton genera creciente inquietud entre sus seguidores tras la inesperada anulación de sus conciertos en Las Vegas, inicialmente programados para este año.

La emblemática cantante, conocida por su carisma y talento, ha tenido que cancelar su residencia en el Caesars Palace. Aunque los motivos iniciales señalaban «problemas de salud», su hermana, Freida Parton, alentó a los fans a unirse en oración por Dolly, revelando que no se ha sentido bien últimamente.

Dolly Enfrenta Nuevos Desafíos de Salud

La noticia de la suspensión de sus presentaciones ha causado gran preocupación, ya que su hermana había publicado en Facebook que había estado orando por ella. La familia mantiene esperanzas, mencionando que Dolly ha estado «respondiendo bien» a su tratamiento, aunque su regreso a los escenarios aún se ve distante.

Un Toque de Humor en Tiempos Difíciles

Con su característico sentido del humor, Dolly ha intentado aliviar la tensión. En uno de sus videos, afirmó que «no puede marearse cargando banjos y guitarras con tacones de doce centímetros», aludiendo a las complicaciones de su puesta en escena. A pesar de la situación, su espíritu sigue presente, recordando a los fans que no hay planes de despedirse de los escenarios.

Sus Fechas de Conciertos Reprogramadas

Inicialmente, Dolly tenía previstos seis conciertos en diciembre de 2025, pero han sido pospuestos para septiembre de 2026. A través de su comunicación, compartió que todavía necesita tiempo para recuperarse por completo antes de volver a actuar en público.

Reflexiones y Cambios en su Vida

En un momento de vulnerabilidad, Dolly reveló que ha enfrentado retos de salud en el pasado, incluyendo cálculos renales que le impidieron asistir al anuncio de una nueva atracción en su parque temático, Dollywood. También ha tenido que lidiar con la pérdida reciente de su esposo, Carl Dean, lo que ha añadido un peso emocional a su situación.

Un Mensaje de Esperanza para sus Seguidores

La artista ha expresado su pesar por no poder ver a sus fans en Las Vegas, pero anima a todos a disfrutar de la ciudad en su ausencia. “Gracias por el cariño y apoyo que me han mostrado”, dijo Dolly, utilizando esta ocasión para reafirmar su compromiso con su salud y su deseo de regresar al escenario lo antes posible.

Dolly Parton, quien no realiza giras desde 2016, sigue siendo una figura inspiradora y su regreso será muy esperado por todos sus admiradores.