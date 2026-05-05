Euro y Euro Blue: Cotización Actual del 5 de Mayo

El Euro Blue en Argentina: Cotización Actual del 5 de Mayo

Hoy, 5 de mayo de 2026, el mercado marca una nueva jornada para la cotización del euro blue. Descubre aquí los precios que dominan el panorama cambiario en Argentina.

Valores del Euro Blue en el Mercado Paralelo

En el mercado paralelo, el euro blue se establece en $1.734,75 para la compra y $1.703,75 para la venta. Este precio suele ser más elevado que el oficial, reflejando la dinámica de oferta y demanda en este segmento informal.

Euro Oficial: Precios de Hoy

Según el Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial cotiza este martes a $1.590,00 para la compra y $1.690,00 para la venta. Esta tasa se mantiene regulada y es fundamental para operaciones financieras en el país.

Euro en Diversos Bancos Argentinos

El euro se valora en distintas entidades bancarias de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.580,00 (compra) y $1.680,00 (venta).

Banco Nación: $1.590,00 (compra) y $1.690,00 (venta).

Banco Supervielle: $1.610,00 (compra) y $1.721,00 (venta).

Banco Francés: $1.630,00 (compra) y $1.690,00 (venta).

Valor Actual del Euro Blue

Euro Tarjeta: Información para Viajeros

El euro tarjeta, utilizado frecuentemente por turistas, cotiza en este momento a $2.201,86 para la compra y $1.597,97 para la venta. Este precio es clave para quienes planifican gastos con tarjeta en el extranjero.

¿Y el Dólar Blue? Cotización Activa

En el mismo contexto, el dólar blue hoy, 5 de mayo, se presenta a $1.385,00 para la compra y $1.405,00 para la venta, reflejando la situación cambiaria actual.