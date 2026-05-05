Julio Gambina: ‘Las tarifas superan la inflación este mayo’

Las recientes declaraciones del economista Julio Gambina en Canal E ponen en la mira el impacto de los aumentos tarifarios en Argentina. Aunque se vislumbra una posible desaceleración en la inflación, esto no alivia el golpe al poder adquisitivo de los ciudadanos.

Gambina explicó que, a pesar de la tendencia a la baja en los índices de inflación, la realidad es diferente para quienes deben afrontar tarifas en constante aumento. «Aunque el índice baje, hay que tener en cuenta el aumento del transporte», advirtió, destacando el impacto que esto tiene en el día a día de los argentinos.

Inflación en Descenso: ¿Un Riesgo Oculto?

Las proyecciones indican que la inflación podría situarse entre el 2% y el 2,5% en los meses venideros. Sin embargo, Gambina enfatiza que el aumento de las tarifas puede distorsionar esta percepción. «Los incrementos en las tarifas están superando a la inflación misma», sostuvo, haciendo eco de las quejas empresariales sobre el atraso acumulado en los precios.

Consecuencias en el Transporte Público

El impacto es especialmente severo en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde una parte significativa de la población depende de estos servicios. «Los ajustes en tarifas afectan más a los sectores de menores recursos», subrayó, alertando sobre el efecto directo en los bolsillos de quienes utilizan el transporte público como su principal medio de movilidad.

Precios Internacionales y su Influencia Local

Gambina también analizó cómo el precio del petróleo en el mercado internacional afecta la economía local. «Nadie puede predecir hasta dónde puede llegar el precio del petróleo», indicó, reflejando la incertidumbre que generan los constantes conflictos geopolíticos. Esto presenta un dilema: mientras beneficia a exportadores de energía, también alimenta la inflación interna y externa.

Intervención en el Mercado de Combustibles

En relación al reciente congelamiento de precios implementado por YPF, Gambina cuestionó la veracidad de esta medida. «No es creíble que la empresa haya decidido un congelamiento por sí sola», dijo, insinuando que el Gobierno está detrás de este control de precios, adaptándolos según la situación política del momento.

Riesgo País y Acceso a Financiamiento

El riesgo país se volvió otro tema crucial en el análisis de Gambina. «Bajar el riesgo país es complicado en este contexto», afirmó, explicando que la incertidumbre tanto local como global afecta las expectativas de los inversores. El Gobierno apuesta a atraer inversiones para manejar la deuda, aunque es un proceso que requiere tiempo.

Aumento de Tensiones Sociales

Finalmente, el economista alertó sobre el deterioro del consumo y el creciente descontento social. «La inflación, el desempleo y la caída del consumo generan un caldo de cultivo para mayores tensiones», concluyó, sugiriendo que la situación económica puede derivar en un escenario conflictivo si no se toman medidas adecuadas.