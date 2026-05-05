Javier Milei lanza duras críticas al periodismo argentino por la pauta oficial

El Presidente de Argentina, Javier Milei, utiliza las redes sociales para criticar a los medios, coincidiendo con la reciente restricción de acceso a la prensa en la Casa Rosada, lo que genera un nuevo debate sobre la libertad de expresión en el país.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Javier Milei rechazó las críticas sobre censura y defendió la libertad de expresión en la Argentina, afirmando que «nunca hubo tanta» como en la actualidad. Sin embargo, sus declaraciones llegan en un contexto en el que el gobierno ha cerrado el acceso a los periodistas de dos importantes canales de televisión.

La respuesta de Milei ante las acusaciones de censura

El mandatario argentino arremetió directamente contra el periodismo, exigiendo que se renuncie a «la torre de marfil» y enfatizando que la libertad para expresar opiniones no representa un derecho inalienable, sino un «privilegio» que, según él, ha llegado a su fin.

La controversia sobre la pauta

Milei insistió en que su gobierno ha eliminado la pauta publicitaria de forma directa, aunque críticos apuntan a una nueva modalidad de control mediante financiamiento a través de empresas estatales o público-privadas. A pesar de desmarcarse de la responsabilidad, el Presidente apuntó a que el verdadero reclamo de los periodistas es una solicitud para que otros paguen los costos de su trabajo.

Restricciones en la Casa Rosada

La reciente reanudación de la sala de prensa ha venido acompañada de un nuevo protocolo que limita severamente la movilidad de los cronistas. Después de más de diez días de cierre, la Casa Rosada estableció restricciones que impiden a los periodistas moverse libremente dentro de sus instalaciones, como caminar por pasillos o acceder al histórico Patio de las Palmeras.

Justificación de las medidas de seguridad

Manuel Adorni, vocero oficial del gobierno, defendió estas nuevas medidas de seguridad, afirmando que bajo su gestión los periodistas han disfrutado de más libertad que en administraciones anteriores. Sin embargo, en el terreno práctico, muchos reporteros sienten lo contrario, ya que las barrerashan hecho que el entorno de trabajo sea más hostil.

Cambio estructural en el acceso a la información

Las nuevas medidas incluyen la modificación de las ventanas de la sala de prensa, que ahora obstruyen la vista exterior. Esta decisión evidencia un endurecimiento del control sobre quiénes y cómo pueden acceder a la información en las esferas más altas del gobierno.