Fin de la SISU de Juan Grabois: ¿Quién gestionará los $200.000 millones?

La Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) se ha convertido en un emblemático ejemplo de la controversia en torno a la gestión de recursos estatales en Argentina. A continuación, te contamos cómo se desarrolló esta historia de ambiciones políticas y desembolsos multimillonarios.

Los Inicios de la SISU: Creación y Propósito

Fundada en 2018, la SISU surgió con el objetivo de urbanizar las villas de Buenos Aires. Sin embargo, al principio se percibió más como una organización simbólica que como un ente funcional. Muchos conocedores de la política local apuntan que Juan Grabois, conocido por su trayectoria en movimientos sociales, siempre mostró interés en involucrarse en esta institución creada por el gobierno de Mauricio Macri.

El Ascenso de Juan Grabois en la SISU

Con el regreso del kirchnerismo al poder, Grabois encontró su oportunidad de hacerse con el control de la SISU. Según un exministro, siempre se consideró «el dueño de la pobreza» y trabajó incansablemente para consolidar su influencia en la Secretaría.

Un Acuerdo Clave

Gracias al respaldo de Máximo Kirchner, Grabois logró que el presidente Alberto Fernández le confiara la SISU, junto con un significativo presupuesto y la libertad de gestionar los gastos.

Creación del FISU

Así nació el FISU, un fideicomiso destinado a financiar la SISU. Aunque la estructura existía desde la gestión de Macri, su implementación efectiva ocurrió en mayo de 2022, tras la pandemia. Grabois hizo alianza con Cristina y Máximo Kirchner para obtener el control del fideicomiso.

El Staff de la SISU

La SISU y el FISU vieron llegar a personas cercanas a Grabois, como Fernanda Miño y Fernanda Monticelli, quienes más tarde se convirtieron en diputadas. En su apogeo, la Secretaría contaba con 600 empleados, en su mayoría militantes de movimientos piqueteros.

El Gasto Desmedido y sus Consecuencias

Durante la gestión de Grabois, Miño y Monticelli se desembolsaron 1.244 millones de dólares, una cifra alarmante. Este gasto fue documentado en un informe de Miño que, tras ser publicado, fue eliminado posiblemente por el escándalo que suscitó.

El Cambio de Gobierno y Nuevos Proyectos

En 2023, con Javier Milei en el poder, se replantearon las estructuras de la SISU y el FISU. Sin embargo, se logró convencer a Karina Milei de mantener estas entidades como herramientas políticas.

Futuro de la SISU y el FISU

La SISU ha sido disuelta, y su mudanza del edificio de YPF en Diagonal Norte está en proceso. Actualmente, su personal se ha reducido de 600 a aproximadamente 100 empleados, concentrándose en nuevas dependencias de la Secretaría de Hacienda.

Un Herencia Controvertida

El FISU retiene una considerable cantidad de fondos públicos, lo cual alimenta suspicacias sobre su uso. Los ex compañeros de Grabois no olvidan los cuestionables manejos económicos de su administración, ya que se reportan significativos montos destinados a proyectos que jamás se concretaron.

Creando Nuevos Mitos

Incluso se discutió sobre un nuevo registro nacional para argentinos en situación de calle, pero se decidió no avanzar en él por la falta de control en el uso de los fondos. Así, la historia de la SISU sigue generando polémica y poniendo en evidencia la intersección entre la política y la gestión de recursos públicos en Argentina.