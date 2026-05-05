Presión parlamentaria: Piden juicio político a Mario Lugones por la crisis en Discapacidad

En un contexto de creciente preocupación sobre el estado de la discapacidad en Argentina, la oposición solicitó nuevamente el juicio político al ministro de Salud, Mario Lugones. Este pedido surge en medio de fuertes críticas sobre la gestión del área.

La Cámara de Diputados fue el escenario de una reunión abierta organizada por el diputado Juan Marino, donde más de 150 personas, muchas de ellas afectadas por políticas de discapacidad, expresaron sus preocupaciones. La falta de acción de la comisión específica, sumada a las reiteradas denuncias de las organizaciones, acentuaron la necesidad de visibilizar la problemática.

Denuncias que Resuenan: “La Situación es Grave”

Durante el encuentro, Marino subrayó la gravedad de la situación actual, mencionando el cierre de centros de día, interrupciones en terapias, escasez de medicamentos y dificultades para el acceso a pensiones. “Estamos ante una eutanasia social provocada por el desgobierno”, afirmó, haciendo eco de un sentimiento compartido por muchos.

Voces Afectadas

Las familias también estuvieron presentes, incluyendo a la madre de Ian Moche, un niño con trastorno del espectro autista, quien denunció amenazas tras una controversia en redes involucrando a la diputada Lilia Lemoine. Esta situación evidencia las tensiones y el impacto emocional que la política de salud está generando en muchas familias.

Apoyo Multisectorial al Reclamo

El pedido de juicio político encuentra respaldo en múltiples sectores, incluyendo a la actriz Lola Berthet. Marino recordó que esta no es la primera vez que se presenta la solicitud, ya que la oposición ya había elaborado un documento junto al diputado Pablo Todero.

Alertas sobre Tratamientos y Prestaciones

Durante la jornada, se evidenció un aumento en las dificultades para acceder a tratamientos y medicamentos, lo que llevó a plantear la creación de un Observatorio Nacional de la Discapacidad. Este observatorio buscaría sistematizar y relevar la situación en todo el país.

Preocupaciones por Reformas en el Régimen de Pensiones

Uno de los puntos más inquietantes es la reforma del régimen de pensiones por invalidez. Esta incluye un reempadronamiento obligatorio que podría culminar en la suspensión de pagos para aquellos que no actualicen sus datos en un corto periodo. Además, los nuevos requisitos impondrían que la invalidez sea total y permanente, excluyendo a quienes trabajen de manera formal.

Críticas a la Liberalización del Sistema

Otro tema controvertido fue la posible liberalización de los precios de las prestaciones, lo que podría complicar aún más el acceso a servicios esenciales. Este aspecto fue discutido entre los legisladores presentes, incluyendo a figuras como Victoria Tolosa Paz y Nicolás del Caño, quienes subrayaron la urgencia de abordar esta problemática.