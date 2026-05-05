Bruno Gentiletti: El enigma de un niño desaparecido hace casi 30 años

El Gobierno Nacional ha elevado a 8 millones de pesos la recompensa para quienes puedan ofrecer información verificada sobre Bruno Gentiletti, desaparecido hace 30 años en un balneario de Rosario.

El caso de Bruno Gentiletti, quien fue visto por última vez a la edad de 8 años el 2 de marzo de 1997, sigue siendo un enigma para las autoridades argentinas. La nueva recompensa, establecida a través de la Resolución 411/2026 firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, busca incentivar a quienes tengan información sobre su paradero.

Details del Aumento de la Recompensa

En 2023, el Ministerio de Seguridad había fijado inicialmente una recompensa de 5 millones de pesos. Sin embargo, tras un pedido del fiscal Damián Cimino, el monto se ha incrementado a 8 millones debido a la falta de avances en la investigación. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, hizo hincapié en la búsqueda infructuosa del menor, que no ha arrojado resultados relevantes en 30 años.

Circunstancias de la Desaparición

Bruno fue visto por última vez en el balneario «La Florida», ubicado en el barrio Alberdi de Rosario. En aquel día, la familia había viajado desde Las Rosas para disfrutar del día en la costa, pero poco tiempo después, la madre de Bruno, Marisa Olguín, notificó su desaparición. Si bien se indagó la posibilidad de ahogamiento, las circunstancias y el temor al agua que manifestaba el niño hicieron que esta hipótesis pareciera improbable.

Investigaciones Recientes

La falta de novedades ha llevado a las autoridades a utilizar tecnología moderna, como un software de progresión de edad, para crear imágenes de cómo podría lucir Bruno en la actualidad, con 37 años. Aun así, todas las pruebas de ADN realizadas hasta ahora han resultado negativas.

Características de Bruno Gentiletti

En el momento de su desaparición, Bruno tenía tez blanca, ojos verdes y cabello rubio. A pesar del tiempo transcurrido, las autoridades continúan buscando pistas y han actualizado las características físicas, incluyendo una cicatriz de 3 cm en el omóplato derecho y una ligera desviación en el tabique nasal, producto de una cirugía previa.

Los ciudadanos pueden colaborar brindando información a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, con la esperanza de reabrir un caso que ha marcado profundamente la historia de la región.