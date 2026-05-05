Fiscalía pide detención preliminar y prohibición de salida para Piero Arenas y Kinteca

La situación del tiktoker Piero Arenas se vuelve más intensa tras la denuncia de una joven que lo acusó de abuso sexual y de difundir material íntimo sin consentimiento. La Fiscalía de Loreto ha solicitado su detención y prohibición de salida del país.

En el programa Magaly TV La Firme, la periodista Magaly Medina abordó los últimos avances en este controvertido caso. La conductora aseguró que, a pesar de las dudas de algunos, el proceso judicial está en curso y se están tomando medidas concretas.

Detalles de la Denuncia y Reacciones en Redes

El caso ha generado un gran revuelo en las plataformas digitales, especialmente por la forma desafiante en que Arenas se ha comportado públicamente. “Este tiktoker, que solía retar a otros en redes sociales, ha desaparecido de la vista del público tras las denuncias en su contra”, explicó Magaly, mencionando la presión que ha recibido a raíz de este escándalo.

Medidas Fiscales en Curso

La conductora destacó que el Ministerio Público ha formulado un requerimiento de detención contra Piero Arenas y Abraham Steve Canez, conocido como Kingteka. “Esto demuestra que el proceso está avanzando, y hay una fiscal que está tomando la iniciativa”, subrayó Magaly Medina.

Además, se ha pedido la imposibilidad de que ambos sujetos salgan del país, lo que podría complicar aún más su situación legal. Magaly enfatizó el papel crucial de la fiscalía en este asunto, convirtiéndolo en un caso de seguimiento mediático e interés público.

Movimientos Internacionales y Su Implicancia

La periodista también hizo hincapié en que Piero Arenas ha estado en Ecuador y Colombia desde que surgieron las denuncias, lo que podría complicar la efectividad de las medidas legales en su contra. «Con todos estos movimientos internacionales, se corre el riesgo de que evada las acciones de la justicia en Perú», agregó.

El Impactante Testimonio de la Denunciante

Una de las partes más sensibles de este caso es el testimonio de la joven identificada como Marcela. Ella acusó a Piero y Kingteka de abuso durante una transmisión en vivo, apuntando que se encontraba incapacitada para consentir en ese momento. “Me violó en un estado donde no estaba consciente; no sabía lo que estaba haciendo”, afirmó, generando un eco profundo en el debate público.

La situación se encuentra en desarrollo y las repercusiones de estas acusaciones podrían ser significativas no solo para los involucrados, sino también para la percepción pública sobre el uso de plataformas digitales y el consentimiento.