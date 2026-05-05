Al menos 18 mujeres tendrán escaños en el nuevo Senado tras las Elecciones 2026, según expertos

El Cambio Histórico en el Senado Peruano: Aumento Del 30% de Representación Femenina

A partir de julio, el nuevo Senado de Perú se transformará con la inclusión de al menos 18 mujeres, un avance significativo hacia la equidad de género en la política nacional.

Un Acierto en la Representación

Según proyecciones de Jessica Cerna, abogada especialista en cuestiones de género, la composición del Senado será del 30% de mujeres tras las recientes elecciones generales del 12 de abril. Este cambio no solo marca un hito en la historia legislativa del país, sino que también representa la implementación de reformas significativas en pro de la paridad de género.

La Importancia de las Reformas de Paridad

Las reformas de paridad y alternancia han sido cruciales para promover la participación femenina, obligando a los partidos políticos a integrar mujeres en sus listas de candidaturas. «El nuevo Senado tendrá una representación femenina de al menos 18 senadoras, lo que equivale al 30% del total de escaños», comentó Cerna en una entrevista.

Un Nuevo Horizonte Legislativo

Este incremento en la representación femenina no es un mero dato estadístico, sino que simboliza la entrada del talento y liderazgo femenino en el ámbito legislativo. «Esta nueva composición del Senado evidencia que las mujeres peruanas están tomando el lugar que les corresponde en la toma de decisiones», añadió.

Diversidad y Nuevas Perspectivas

La abogada subrayó que la diversidad en la nueva cámara alta es esencial, ya que incluirá a senadoras con experiencias variadas y antecedentes de distintas regiones del país. “Esto enriquecerá el debate legislativo y permitirá abordar temas críticos desde perspectivas frescas”, destacó Cerna.

Agenda Legislativa con Perspectiva de Género

Cerna también enfatizó que la presencia de estas senadoras debería reflejarse en una agenda que promueva el consenso y la estabilidad social. “Ellas tienen la oportunidad de influir en áreas fundamentales como la reactivación económica y la seguridad ciudadana, con el objetivo de cerrar brechas históricas”, indicó.

Un Progreso hacia la Inclusión

El avance de las mujeres en el Senado también refleja un proceso de maduración institucional. “Con un 30% de escaños ocupados por mujeres, Perú se alinea con tendencias regionales que abogan por una mayor inclusión”, concluyó Cerna, resaltando que aunque se han logrado avances, el enfoque debe seguir orientado a garantizar posiciones de liderazgo dentro del Congreso.