¡Únete a la vida! Nueva colecta de sangre abierta a toda la comunidad en el Juan XXIII

Este sábado 9 de mayo, el Hospital Regional se une a la Fundación Vientos de Cambio para una jornada de donación de sangre abierta a toda la comunidad. ¡Tu aporte puede marcar la diferencia!

Jornada de Donación de Sangre: Todos Invitados

El próximo 9 de mayo, desde las 9:00 hasta las 12:00 horas, se llevará a cabo una colecta de sangre en el Hospital Regional, ubicado en calle Manuela Pedraza 2896, barrio Juan XXIII. Este evento es una excelente oportunidad para reforzar las reservas de sangre que son esenciales para atender a pacientes que requieren transfusiones.

Una Iniciativa Solidaria al Alcance de Todos

La colecta está orientada especialmente a los vecinos del barrio, pero se hace extensiva a todos los ciudadanos que deseen contribuir a esta causa vital. La colaboración de la comunidad es fundamental para garantizar que los hospitales cuenten con los recursos necesarios para salvar vidas.

¿Por qué es Crucial Donar Sangre?

La donación de sangre es un acto esencial que permite tratamientos a pacientes que necesitan transfusiones de manera regular. Desde las organizaciones involucradas, se hace un llamado a la solidaridad y al compromiso social, agradeciendo de antemano a todos los que decidan participar.

Requisitos para Donar Sangre

Para aquellos interesados en sumarse a esta valiosa jornada, se deberán cumplir con algunos requisitos básicos:

Edad: Los donantes deben tener entre 18 y 65 años.

Los donantes deben tener entre 18 y 65 años. Documentación: Es necesario presentar el DNI en el momento de la donación.

Es necesario presentar el DNI en el momento de la donación. Alimentación: Se recomienda realizar un desayuno liviano antes de acudir, evitando comidas con alto contenido graso.

Se recomienda realizar un desayuno liviano antes de acudir, evitando comidas con alto contenido graso. Estado de Salud: Los donantes deben encontrarse en buen estado de salud el día de la donación.

Agradecemos a la comunidad su compromiso y solidaridad. Cada donación puede ser un acto heroico que transforma vidas y brinda esperanza.