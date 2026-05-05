Compra acciones de empresas estadounidenses con tokens sin necesidad de bróker

Con una propuesta innovadora, Bitso permite ahora a los usuarios adquirir acciones de grandes empresas tecnológicas estadounidenses sin necesidad de abrir cuentas adicionales. Descubre cómo funciona esta nueva opción y qué activos están disponibles.

En un movimiento que transforma la manera de invertir, **Bitso**, la fintech líder en transacciones de criptomonedas, ha lanzado una funcionalidad que permite comprar **diez acciones de empresas tecnológicas de EE. UU.** a través de tokens llamados **xStocks**. Esto significa que los usuarios pueden operar directamente desde su cuenta de Bitso, utilizando los dólares digitales que ya poseen, eliminando la necesidad de un broker tradicional.

Acciones Tokenizadas: Una Nueva Era para los Inversores

Con los xStocks, los usuarios pueden adquirir tokens que replican la cotización 1 a 1 de acciones e índices (ETF) reconocidos, facilitando el acceso a los mercados de capitales. La herramienta, impulsada por Payward, ofrece la posibilidad de operar con un monto mínimo que empieza desde apenas **5 dólares**, permitiendo fraccionar las inversiones.

Lo destacable de esta oferta es que los usuarios pueden realizar transacciones de forma más flexible, con horarios de operación que se extienden más allá del mercado bursátil tradicional. Los xStocks están disponibles **24/7 durante días hábiles**, y seis de los activos incluso se pueden negociar durante el fin de semana.

¿Cuáles son las opciones que ofrece Bitso?

El lanzamiento inicial incluye diez activos tokenizados que representan a grandes nombres como:

Apple (AAPLx)

Amazon (AMZNx)

Google (GOOGLx)

Meta (METAx)

Microsoft (MSFTx)

Netflix (NFLXx)

Nvidia (NVDAx)

Índice Nasdaq (QQQx)

Standard and Poor’s 500 (SPYx)

Tesla (TSLAx)

Cada xStock está completamente colateralizado y sigue el valor de su activo subyacente, proporcionando a los usuarios una manera segura y verificable de acceder a acciones globales en un entorno familiar.

Acceso Simplificado a Mercados Globales

Con la integración de los xStocks, los usuarios de Bitso en Argentina eliminan las barreras que históricamente complicaban el acceso a los mercados de EE. UU. Antes, era necesario abrir una cuenta comitente, esperar por su aprobación y cumplir con restricciones cambiarias. Ahora, cualquier usuario puede acceder al precio de grandes compañías como Apple o Tesla con unos pocos clics desde la misma plataforma que ya utilizan.

Julián Colombo, director general de Bitso para Sudamérica, destaca que «cualquier usuario puede obtener exposición al precio de multinacionales en segundos, a partir de 5 dólares y sin restricciones de horario».

Innovación en el Acceso a Mercados de Capitales

Val Gui, gerente general de xStocks, enfatiza que esta herramienta «convierte a los mercados de capitales de EE. UU. en espacios globales, programables y en cadena». Esto representa una gran oportunidad para millones de argentinos, proporcionando un acceso sin fricciones a mercados que antes parecían lejanos.

Beneficios Clave de Operar con xStocks

Una de las principales ventajas de los xStocks es su disponibilidad constante. Mientras que los mercados de valores tradicionales tienen horarios limitados, los xStocks permiten a los usuarios operar los siete días de la semana. Inicia tu inversión sin complicaciones, utilizando el mismo flujo de operaciones que cualquier otro activo dentro de la plataforma.

Además, al ser fraccionables, no es necesario comprar una unidad completa de los tokens, lo que hace más accesible la inversión en estas acciones tecnológicas.