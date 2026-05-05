Un influencer narra su experiencia a bordo del crucero afectado por el brote de hantavirus: ‘Solo queremos volver a casa’

Un Influencer de Viajes Comparte su Difícil Experiencia en un Crucero Varado por Hantavirus

Jake Rosmarin, conocido por sus impactantes imágenes de viajes, se enfrenta a una situación inesperada tras un brote de hantavirus en su crucero, que partió desde Ushuaia hacia Cabo Verde. La angustiante experiencia ha dejado a pasajeros y tripulación sin poder desembarcar.

El Viaje Interrumpido Jake Rosmarin, un popular influencer con más de 45,000 seguidores en Instagram, se embarcó en el MV Hondius con el objetivo de explorar las islas más remotas del mundo. Sin embargo, su travesía tomó un giro dramático cuando un brote de hantavirus se registró a bordo, cobrando la vida de tres pasajeros y dejando a todos varados.

Un Mensaje de Inquietud En un emotivo video de un minuto, Jake se dirigió a sus seguidores: «Lo que está sucediendo ahora mismo es muy real para todos nosotros». Con voz quebrada, enfatizó que la situación va más allá de los titulares y que hay personas reales sufriendo.

Sentimientos de Ansiedad y la Búsqueda de Seguridad El joven influencer expresó su miedo a la incertidumbre: «Queremos sentirnos seguros y volver a casa», afirmando que la preocupación acompaña a cada uno de los pasajeros. Además, pidió a sus seguidores que recuerden que están enfrentando una crisis importante y no solo se trata de estadísticas.

Fotografías que Hablan de un Cambio Drástico Las imágenes que Jake solía compartir reflejaban paisajes idílicos y maravillas naturales, pero su última publicación es de un entorno totalmente diferente. Mostrando su estado afectado en un camarote del barco, la fotografía resalta la dura realidad del momento.

La Respuesta de la Tripulación y el Apoyo de los Seguidores A pesar de la adversidad, Jake reconoció el esfuerzo del equipo de Oceanwide Expeditions, afirmando que «han manejado esta situación de la mejor manera posible». Con la esperanza de recibir apoyo, también hizo un llamado a la amabilidad y comprensión de su audiencia.

Un Hombre Apasionado por Viajar Jake, que se autodefine como un «freelance y viajero a tiempo parcial», comparte su amor por descubrir nuevos lugares y culturas. Su objetivo ha sido siempre inspirar a otros a explorar el mundo, pero este inesperado suceso ha puesto a prueba esa pasión.