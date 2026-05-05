Billetera Kast en Argentina: Dólar Cripto 1 a 1 y Tarjeta Sin Recargo

Argentina se consolida como epicentro de las criptomonedas con la llegada de Kast

Con un mercado en plena expansión, Argentina se destaca en el mundo cripto. La incorporación de plataformas innovadoras como Kast promete revolucionar la forma en que los argentinos interactúan con las criptomonedas.

Argentina: un mercado de criptomonedas en auge

Argentina se ha convertido en uno de los principales destinos para el comercio de criptomonedas a nivel global. Actualmente, hay alrededor de 10 millones de cuentas activas y el país ocupa el puesto 20 en adopción global, siendo el segundo en Latinoamérica con un volumen de operaciones de u$s93.000 millones, según datos de Chainalysis. Un 20% de la población ha operado alguna vez con criptomonedas, lo que refleja un interés creciente en este tipo de activos.

La llegada de Kast y su propuesta única

Una de las plataformas más prometedoras en este contexto es Kast, una billetera digital centrada en dólares cripto, creada por Raagulan Pathy, exvicepresidente para Asia de Circle, el emisor del USDC. En su breve trayectoria, Kast ha logrado cifras impactantes:

— Superó el millón de usuarios globalmente.

— Procesa más de u$s5.000 millones en transacciones.

— Recaudó u$s80 millones en su última ronda de financiamiento.

Este capital permite a Kast enfocarse en Latinoamérica, con Argentina como uno de sus mercados prioritarios. A la cabeza de la estrategia en el país está Alejandro Estrin, un referente en la industria cripto regional con experiencia en plataformas como Binance y OKX.

Ventajas competitivas de Kast

En conversación con iProUP, Estrin destaca las ventajas que ofrece Kast en un mercado competitivo: “La clave está en el tipo de cambio y la versatilidad en el procesamiento de pagos”. La plataforma se centra en dólares digitales, donde activos como USD y USDC dominan el panorama con un 60% de participación.

Kast se diferencia por ofrecer una «convertibilidad total», donde cada stablecoin es equivalente a 1 dólar. Los usuarios pueden depositar en pesos, dólares o criptomonedas, y recibir automáticamente stablecoins, facilitando las transacciones.

Tarjeta de débito internacional: una opción ventajosa

A medida que expanden sus servicios, Estrin anunció que los argentinos podrán acceder a una tarjeta de débito internacional por un costo de envío de u$s40, con parte del subtotal subvencionado. Esta tarjeta, disponible en diferentes blockchains como Solana y Bitcoin, ofrece beneficios al evadir el 30% de impuesto que se aplica al dólar tarjeta.

Además, permite reintegros en compras tanto en negocios locales como internacionales, lo que potenciará su uso en el país.

Estrategia de contacto directo para crecer

Kast ha implementado una estrategia centrada en el contacto directo con los usuarios. Desde su lanzamiento en febrero, han experimentado un crecimiento notable, enfocándose especialmente en aquellos que realizan pagos en el exterior o reciben ingresos desde el extranjero.

La app funciona en 170 países, permitiendo enviar dólares digitales sin costos adicionales. Estrin enfatiza su interés en atraer a freelancers y trabajadores que reciben ingresos en dólares, brindando facilidades para que cada usuario pueda gestionar sus fondos con fluidez.

Dado su enfoque en la educación sobre criptomonedas, Kast busca liderar el mercado en Argentina, ofreciendo consultas y soluciones que simplifican la interacción con activos digitales. La visión de Estrin es clara: “Queremos brindar una convertibilidad 1:1 que ofrezca claridad y simplicidad en el uso de nuestros servicios frente a la competencia”.