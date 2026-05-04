El Plazo Fijo Tradicional se Queda Atrás por la Inflación: ¿Cuánto Deberían Pagar los Bancos?

La baja en las tasas de los plazos fijos tradicionales está generando preocupación entre los ahorristas argentinos, quienes enfrentan pérdidas reales frente a la inflación y el dólar. ¿Cuánto debería ofrecer la banca para atraer nuevamente a los depósitos en pesos?

Los plazos fijos tradicionales han comenzado a rendir menos en las últimas semanas, convirtiéndose en una preocupación creciente para quienes buscan resguardar su dinero. En un contexto donde el dólar ha mostrado incrementos significativos, la rentabilidad de estos instrumentos se percibe cada vez más negativa al compararla con la inflación.

Tasas de Interés Actual y su Impacto en los Ahorristas

Actualmente, las tasas nominales anuales (TNA) para plazos fijos oscilan entre 15% y 20,5%. Esto implica que, para depósitos de 30 días, el retorno máximo alcanza un 1,68% mensual.

Inflación: Un Desafío Constante

La realidad es que estos rendimientos se quedan cortos cuando se comparan con la inflación, que alcanzó un 3,4% en marzo según el INDEC. Proyecciones recientes indican un 2,3% para mayo, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad de invertir en plazos fijos en este entorno.

La Tasa Ideal para Mantener el Poder Adquisitivo

Para no perder frente al dólar y la inflación, los ahorristas necesitan una rentabilidad ajustada a la proyección de inflación. Según expertos, el índice de precios al consumidor (IPC) proyectado del 2,5% para abril sugiere que una tasa efectiva anual (TEA) de 34,5% sería necesaria. Esto implica que, si una tasa a 30 días se fija en el 30% TNA, debería incluirse una prima de riesgo para alcanzar un 36%.

Desafíos en el Actual Escenario Financiero

Los análisis indican que, en este contexto, las tasas de plazo fijo actuales, en torno al 22% TNA, no son suficientes para contrarrestar la inflación. Sin embargo, se prevé que si la inflación se sitúa en niveles más bajos, la situación podría mejorar.

La Atención de los Analistas Financieros

Los expertos mantienen un seguimiento cercano de las tasas de plazo fijo. Observaciones recientes sugieren que estas podrían ofrecer una rentabilidad negativa si las condiciones actuales continúan. La estabilidad de las tasas es crucial para los ahorristas, quienes deben evaluar si los bancos ajustarán sus tasas pasivas.

Además, el comportamiento del Banco Central en cuanto a la emisión y absorción de pesos también influye en la volatilidad de las tasas de mercado. La reactivación de la intermediación crediticia será fundamental para un posible aumento de las tasas ofrecidas por los bancos.