Argentina tiene la ruta aérea más turbulenta del mundo

¿Te imaginas volar en una de las rutas más movidas del planeta? Un reciente estudio revela cuál es el trayecto aéreo que causa más revuelo entre los pasajeros.

La Ruta de Santiago a Mendoza: Un Viaje Inquietante

Viajar en avión puede ser una experiencia emocionante, pero ciertas etapas del vuelo, como el despegue y el aterrizaje, son especialmente intensas. Un análisis global que examinó más de 10,000 vuelos y más de 550 aeropuertos identificó la ruta más turbulenta del mundo: la que va de Santiago de Chile a Mendoza.

Detalles del Trayecto

Con solo 196 kilómetros y una duración promedio de 60 minutos, este recorrido es breve, pero está plagado de condiciones atmosféricas desafiantes. Este vuelo cuenta con un índice de turbulencia de 22,9 sobre 100, lo que lo convierte en el más movido del estudio.

Factores que Aumentan la Turbulencia

La combinación de vientos fuertes, cambios térmicos y la influencia geográfica de la cordillera de los Andes crean un entorno propenso a movimientos de aire irregular. La proximidad del macizo montañoso provoca corrientes de aire inestables junto con contraste entre masas de aire caliente y frío, intensificando la turbulencia.

Un Estudio Revelador

A pesar de lo desconcertante que puede parecer para algunos pasajeros, esta ruta es bien conocida por pilotos y aerolíneas, quienes implementan procedimientos específicos para manejar la turbulencia. Aunque puede resultar incómoda, la turbulencia no representa un riesgo significativo para la seguridad del vuelo, dado que las aeronaves y su tripulación están equipadas para enfrentar estos desafíos.

Preparación para la Aventura

Los viajeros deben estar informados de estas condiciones antes de embarcarse. Si bien las turbulencias son comunes, la experiencia de volar sigue siendo una de las más memorables del viaje.