El 70% de los argentinos clama por un cambio de gobierno

Un nuevo informe de la consultora Zuban Córdoba destaca el creciente descontento hacia la gestión actual, con un 71,2% de los encuestados pidiendo cambios en el gobierno argentino.

La percepción del público acerca del gobierno nacional dio un nuevo giro tras la publicación de un reciente estudio, que muestra niveles alarmantes de desaprobación. La consultora Zuban Córdoba y Asociados revela que un 64,5% de los ciudadanos desaprueba la gestión de Javier Milei, mientras que solo un 34,3% la respalda.

El estudio, realizado entre el 25 de abril y el 1 de mayo de 2026, abarcó a 2.000 ciudadanos de todo el país. Este análisis goza de un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 2%.

Tendencias Consistentes en la Desaprobación

Los expertos señalan que estos números no indican un giro abrupto, sino más bien la aparición de una tendencia sostenida en el tiempo. «Con un 64,5% de desaprobación y solo un 34,3% de aprobación, la administración enfrenta problemas políticos serios a la mitad de su mandato,» concluye el informe.

La encuesta sugiere que el desgaste no se limita a la figura presidencial, sino que afecta a todo el oficialismo.

Una Fuerte Demanda de Cambio

Uno de los hallazgos más impactantes del sondeo es que un 71,2% de los encuestados considera necesario un cambio de gobierno en Argentina.

No obstante, el informe también menciona que esta demanda ocurre sin una alternativa política sólida. «La exigencia de cambio está presente; la oferta creíble, aún no», advierte el análisis, apuntando a un escenario de incertidumbre política y fragmentación del electorado.

Diferencias de Género y Desgaste en el Oficialismo

El informe también destaca importantes diferencias de género en la desaprobación de la gestión: casi el 70% de las mujeres se manifiestan en contra, un número superior al de los hombres.

Este dato estructural podría influir en las estrategias electorales venideras. Además, el estudio muestra que la imagen negativa de los altos funcionarios del gobierno supera el 60%, mientras que otros miembros del gabinete enfrentan rechazos que superan el 65%.

Un Escenario Político en Constantel Flujo

La situación política actual se describe como un «empate de debilidades», donde un gobierno pierde iniciativa y la oposición no logra consolidarse como alternativa viable.

La situación hacia el 2027 dependerá de la capacidad de generar propuestas que inspiren confianza y amplitud en el electorado. «Argentina en mayo de 2026 es una sociedad que parece tener más claro lo que no quiere que lo que desea,» concluye el informe.