Hamilton y Colapinto: el gesto que conmocionó el GP de Miami

En medio de un emocionante Gran Premio de Miami, un gesto inesperado de Lewis Hamilton hacia el piloto argentino Franco Colapinto ha acaparado la atención de los fanáticos del automovilismo.

Durante la primera vuelta de la competencia, los dos pilotos protagonizaron un incidente en el que el monoplaza de Colapinto, quien compite para Alpine, sacó a Hamilton de la pista. Tras esto, el heptacampeón británico consiguió reintegrarse y pasó al argentino, momento en el que parece que Hamilton le mostró un dedo, lo que ha generado debate en redes sociales. Mientras algunos aseguran que fue el dedo medio, otros sostienen que se trató del índice.

Las Reacciones de Hamilton en Conferencia de Prensa

En medio de la controversia, Hamilton no ocultó su frustración tras la carrera. En declaraciones recogidas, comentó: “Tuve muy mala suerte de quedar involucrado en el trompo de Max [Verstappen]… Y después, el daño por Franco me hizo perder carga aerodinámica, quedando en tierra de nadie”.

Lo Que Realmente Ocurrió Durante la Carrera

Al ser preguntado en conferencia sobre el roce con Colapinto, Hamilton se limitó a expresar: “No hay mucho que decir. Perdí alrededor de medio segundo de carga aerodinámica y estuve tratando de sumar puntos con el daño”.

Colapinto Celebró Su Actuación

A diferencia de Hamilton, Colapinto evitó entrar en detalles sobre el incidente y se enfocó en su actuación. El joven piloto de 22 años cruzó la meta en octava posición, beneficiándose de una penalización a Charles Leclerc, lo que le permitió sumar importantes puntos bajo un positivo ambiente de equipo. “Estoy muy contento con el resultado y la mejora de la performance, fue un fin de semana muy positivo”, expresó.

Próximos Desafíos en el Calendario

Con la finalización del GP de Miami, el campeonato de Fórmula 1 se adentra en un periodo crucial. La próxima cita será el Gran Premio de Canadá el 24 de mayo, seguido por el emblemático GP de Mónaco. Estas carreras, junto con otras venideras, serán claves en la lucha por el título, especialmente para pilotos como Kimi Antonelli, quien reafirmó su liderazgo con su tercera victoria consecutiva en Miami.