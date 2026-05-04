Ofelia Fernández vence en juicio a libertario que la amenazó

Tras recibir amenazas de un usuario en redes sociales, la exlegisladora Ofelia Fernández tomó acción legal y logró un acuerdo inusual que busca reparar el daño a la comunidad.

Ofelia Fernández, exlegisladora porteña, tenía 26 años cuando un individuo libertario la amenazó de muerte a través de X. En lugar de desestimar la situación, decidió actuar y denunció el hecho con la ayuda del equipo legal de Argentina Humana.

La Amenaza y Su Respuesta

El agresor, conocido en la plataforma como «Thordorni» —una amalgama de Thor y Adorni que Fernández calificó de «patética»— no enfrentará prisión. En un giro inesperado, la exlegisladora optó por negociar un acuerdo que, según sus propias palabras, implica «disculparlo a cambio de algunos pasos obligatorios».

Reparación y Compromisos

Los requerimientos del acuerdo van más allá de una simple disculpa. El joven deberá:

1. Pedir disculpas públicas desde una cuenta que use su nombre real.

2. Completar una capacitación sobre discursos de odio.

3. Realizar donaciones económicas tanto al Hospital Garrahan como a un comedor comunitario. Esta estrategia busca restaurar el bienestar de las comunidades que, según Fernández, están siendo desatendidas por el gobierno actual.

El Mensaje Viral de Ofelia Fernández

El cierre del video donde anuncia el acuerdo rápidamente se volvió viral. Con su habitual tono irónico y apasionado, Fernández transmitió su «moraleja»: idealmente, la violencia no debería ser una opción. Pero si alguien elige ese camino, debe estar consciente de las consecuencias, que en este caso implican apoyar a los niños de Argentina en su derecho a la salud y a la alimentación.

Finalizó su mensaje con un claro «fin», que muchos interpretaron como una crítica directa a Manuel Adorni, el portavoz presidencial, añadiendo una capa de complejidad a su declaración.