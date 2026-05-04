El sorprendente crecimiento inesperado: ¿Qué acción duplicó su valor este año?

La dinámica del mercado accionario argentino se presenta, una vez más, como un escenario intrigante y complejo. En abril, lo que comenzó como un rally liderado por acciones de baja liquidez se combinó con avances fundamentados en grandes compañías.

Durante el primer cuatrimestre del año, según revelan datos de Rava Bursátil, las acciones que más se valorizan incluyen a dos destacados papeles del Panel General.

Los Gigantes que Marcan el Ritmo

Las acciones que encabezan las alzas son:

IEB Construcciones (39.8%)

Grupo Clarín (22.2%)

YPF (21.9%)

Garovaglio y Zorraquín (20.9%)

Banco de Valores (18.2%)

IEB Construcciones: Acción Volátil

Uno de los movimientos más llamativos es el de IEB Construcciones, involucrada en la obra civil y proyectos de infraestructura. Sin embargo, su reciente ascenso no parece ser reflejo de mejoras concretas en sus fundamentos.

Expertos de Balanz Capital afirman que se trata de una acción de baja capitalización, donde la dinámica de precios depende en gran medida de la liquidez: «Con poco volumen, cualquier compra provoca fluctuaciones significativas». Esta tendencia ha llevado a operadores de Portfolio Personal Inversiones a advertir que, aunque el mercado parece optimista, estas acciones pueden caer tan rápidamente como suben.

Grupo Clarín: Un Retroceso que se Corrige

Grupo Clarín también ha progresado durante este mes, basado en una tesis de valuación. Este holding, que opera en medios y telecomunicaciones, había estado rezagado, pero durante abril logró recuperar precios a medida que los analistas ajustan sus expectativas. Según Invertir en Bolsa, «es un activo que actúa como cobertura ante la inflación, volviendo a ajustarse en contextos más previsibles».

YPF: Fundamentos Fuertes detrás de las Subidas

Entre las grandes acciones, YPF se destaca por sus fundamentos robustos. La petrolera, controlada por el Estado, continúa siendo una de las principales apuestas en el mercado argentino, principalmente debido al desarrollo de Vaca Muerta. Durante abril, sus acciones reflejaron un aumento en las expectativas relacionadas a producción y precios internacionales. Adcap Grupo Financiero subraya que «YPF es el medio más directo para capturar el potencial energético del país».

Signos de Avance en el Sector Agropecuario

El cuarto lugar lo ocupa Garovaglio y Zorraquín, un holding con forte exposición al agro, que reacciona rápidamente ante cambios en los precios de los commodities. Desde Allaria mencionan que este tipo de papel es muy sensible tanto al ciclo agrícola como al tipo de cambio, experimentando subidas rápidas cuando hay optimismo en el sector.

Banco de Valores: Enfocado en el Crecimiento

El Banco de Valores fue otro de los actores destacados en abril. Este banco, relacionado con el mercado de capitales, ha mostrado un crecimiento significativo debido a la mayor actividad en fideicomisos y emisiones. Cohen Aliados Financieros indican que «su rendimiento está directamente relacionado con la actividad del mercado», aunque también advierten sobre la volatilidad inherente por su limitado número de analistas.

Un Escenario Dual para los Inversores Argentinos

El cierre de abril deja en claro que coexisten dos dinámicas en el mercado: las grandes acciones como YPF y Grupo Clarín, cuyas subas están sustentadas por expectativas de negocio, y las pequeñas, como IEB Construcciones y Garovaglio y Zorraquín, que dependen más de factores técnicos. Las ALyCs advierten que no todas las subidas son sostenibles y subrayan la importancia de identificar entre fundamentos y especulaciones, especialmente en un entorno donde la baja liquidez puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas.

A pesar de las oportunidades que abril ofreció, la volatilidad sigue siendo el sello distintivo de la Bolsa local.