Wall Street impulsa ADR, mientras el Merval desciende y el riesgo país alcanza 540 puntos

Título: Desconexión Financiera: ADRs en Alza mientras el Merval Sufre Pérdidas

Bajada: La jornada financiera revela un contraste marcado entre el alentador desempeño de las acciones argentinas en Wall Street y la caída de la bolsa local, reflejando una creciente desconfianza entre los inversores.

La actual jornada financiera presenta un panorama contrastante para los activos argentinos, evidenciando una notable divergencia entre el mercado de Nueva York y el local. Mientras las acciones argentinas que cotizan en la bolsa estadounidense muestran señales de recuperación, el mercado local enfrenta una caída, profundizando la tendencia negativa de las últimas Ruedas.

El Merval Continúa en Caída

El índice S&P Merval se encuentra en una baja de aproximadamente 1,8%, situándose cerca de los 2,78 millones de puntos. Esta caída se debe, en gran medida, a un entorno internacional menos favorable y a factores internos que generan cautela entre los inversores. Las acciones de Pampa Energía, YPF y Banco Macro encabezan las pérdidas del panel líder, con descensos de -3,3%, -2,8% y -2,7% respectivamente.

ADRs en Ascenso en Wall Street

A diferencia de la bolsa local, las acciones argentinas en Estados Unidos están experimentando una clara recuperación. Los ADRs presentan una mayoría de aumentos, destacándose Edenor con un +4,4%, seguido de Transportadora de Gas del Sur con un +2,7% y BBVA con un +2,6%. También se registran avances en Grupo Galicia y Vista Energy, mientras que Mercado Libre muestra un aumento más moderado.

Factores que Invierten la Tendencia

Esta diferencia entre ambos mercados se debe, en gran parte, a un aspecto técnico: el viernes anterior hubo operaciones activas en Nueva York, pero el mercado local permaneció cerrado por el Día del Trabajador. Esto ha llevado a que el Merval ajuste su rendimiento con un breve rezago respecto a las variaciones ya visibles en los ADRs.

El Sentimiento Global en Wall Street

En el ámbito internacional, los índices en Estados Unidos reflejan movimientos variados. El Dow Jones experimenta una leve caída, mientras que tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite oscilan entre leves alzas y descensos. Esta cautela se asocia a las crecientes tensiones geopolíticas en Medio Oriente, especialmente en relación a Irán, lo que impacta en el precio del petróleo y aumenta la percepción de riesgo global.

Desafíos en el Mercado de Bonos

En el segmento de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares presentan una tendencia negativa. Esto se traduce en un aumento del riesgo país, que se sitúa aproximadamente en 540 puntos básicos, según lo indicado por JPMorgan Chase. La evolución de la deuda refleja una serie de factores tanto externos, como la aumentada aversión al riesgo en mercados emergentes, así como elementos internos que afectan el apetito de los inversores.

Volatilidad y Perspectivas Futuras

Este comportamiento ocurre tras un mes de abril desfavorable para la renta variable argentina, donde el S&P Merval experimentó caídas tanto en pesos como en dólares, en el contexto de una mayor volatilidad y presión sobre activos emergentes. A nivel global, el mercado permanece atento a la evolución de las tasas de interés en EE. UU. y a la temporada de reportes corporativos, especialmente en el sector tecnológico, que podría ofrecer indicios sobre el rumbo de los activos de riesgo.

En este complejo panorama, el movimiento de las acciones argentinas está determinado por una volatilidad persistente y un enfoque más selectivo de los inversores, quienes navegan entre oportunidades tácticas en ADRs y una postura más conservadora en el mercado local. La evolución de los próximos días dependerá tanto del clima global como de la capacidad del mercado argentino para recuperar la confianza.