China desafía las sanciones de EE.UU., intensificando las tensiones

Las recientes acciones de Pekín prometen intensificar el enfrentamiento con Washington justo antes de una crucial cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump.

China ha emitido una directiva a sus empresas para ignorar las sanciones impuestas por Estados Unidos, un acto que marca una postura desafiante sin precedentes. Este movimiento podría involucrar a una vasta porción del sector bancario, mientras aumentan las tensiones entre las dos potencias económicas más grandes del mundo.

La Estrategia de China frente a las Sanciones de Estados Unidos

Históricamente, Pekín ha criticado las sanciones unilaterales, considerándolas ilegítimas. Sin embargo, hasta ahora había permitido que sus principales empresas las acataran para evitar repercusiones económicas. Con este nuevo anuncio, el enfoque cambia considerablemente.

Medidas Específicas: Desafíos Directos a la Refinería Hengli

La directiva insta a las empresas a no cumplir con las restricciones estadounidenses, especialmente aquellas que afectan a refinadores vinculados al comercio de petróleo iraní, como la Hengli Petrochemical (Dalian). Este cambio muestra un giro hacia una actitud más asertiva por parte de Pekín, justo antes de la esperada reunión entre Trump y Xi.

Una Respuesta Calculada ante el Poder de EE. UU.

Los medios estatales en China describen esta acción como un “paso decisivo” para contrarrestar lo que consideran la “jurisdicción extraterritorial” de EE. UU., resaltando la intención de Pekín de proteger a sus empresas de leyes extranjeras que considera injustas.

Reforzando la Economía China

La medida podría desafiar la efectividad del sistema de sanciones de EE. UU. en un momento crítico, mientras Washington enfrenta desafíos en sus políticas hacia Rusia, Venezuela e Irán. Con la tensión global en aumento, China busca fortalecer su posición económica y expandir su influencia.

Un Aumento en la Resistencia Económica

El gobierno chino ha estado utilizando herramientas alternativas para enfrentar las sanciones, desde restringir el acceso a tierras raras hasta intervenir en acuerdos tecnológicos. Recientemente, Pekín frenó la compra de una startup de inteligencia artificial por parte de Meta, debilitando aún más los lazos económicos entre EE. UU. y China.

Gestión Financiera y Nuevas Estrategias

Los refinadores privados en China están mostrando una disposición creciente a asumir riesgos al importar petróleo iraní, aprovechando precios reducidos. Mientras que estas empresas tienen menos dependencia del sistema financiero estadounidense en comparación con sus contrapartes estatales, mantienen conexiones estrechas con grandes bancos chinos.

Implicaciones a Futuro y la Reacción de EE. UU.

La orden de bloqueos del gobierno chino, introducida en 2021, permite a las empresas solicitar exenciones si el cumplimiento de las sanciones supone una dificultad. Esto sugiere un enfoque más estratégico por parte de Pekín para mitigar los efectos de las sanciones sin llegar a medidas de represalia más extremas.

Un Juego de Poder Internacional

El Ministerio de Comercio de China ha manifestado su oposición a las sanciones que consideran una violación de las normas internacionales. A medida que la relación entre EE. UU. y China se afianza en un complejo entramado de intereses económicos y políticos, la capacidad de ambas naciones de manejar estas tensiones será clave para el futuro de la cooperación global.