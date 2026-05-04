Inversiones RIGI: Sectores Líderes y Nuevos Ingresos en Argentina

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) cobra impulso al aprobar proyectos estratégicos que prometen inyectar dólares y dinamizar el desarrollo económico del país.

Desde su implementación en agosto de 2024, el RIGI ha acumulado más de 85.000 millones de dólares en proyectos, atrayendo a 44 empresas de diez naciones. Doce de estas iniciativas han sido aprobadas, sumando un total de 17.198 millones de dólares, que representa el 20% del total propuesto.

Este esquema requiere un monto mínimo de 200 millones de dólares por inversión, incentivando las grandes operaciones en sectores clave. Con la prórroga del régimen hasta agosto de 2027, el Gobierno busca mantener el flujo de inversiones.

Impacto Económico y Vínculos Internacionales

De acuerdo con el Banco Central, ya han ingresado 1.205 millones de dólares relacionados con estos desarrollos, con un saldo positivo de 762 millones de dólares.

Sector Minero: Primer en Inversiones

El sector minero lidera con una participación de 46.425 millones de dólares, seguido por petróleo y gas que acumulan 37.255 millones de dólares. Destacan los proyectos de litio, donde se han registrado once iniciativas por 13.211 millones de dólares.

Proyectos Clave de Petróleo y Gas

En la industria del petróleo, se han presentado diez proyectos, dos de los cuales ya han sido aprobados. Por su parte, el cobre destaca con cinco propuestas que totalizan 31.313 millones de dólares.

Geografía de las Inversiones en Argentina

San Juan se posiciona como la provincia líder en inversiones, con cinco proyectos que concentran 24.883 millones de dólares. Neuquén lo sigue, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, con 23.600 millones de dólares comprometidos.

Origen de los Inversores

Las empresas argentinas están al frente en cantidad de proyectos y volumen de inversión, con la participación de 22 firmas locales. Las compañías internacionales, provenientes de países como China, Canadá y Reino Unido, también son protagonistas en el RIGI, acomodando un diverso panorama de inversiones en el país.

San Juan se destaca por su volumen de inversiones en minería.

Con la diversidad de intereses y la fuerte participación de capital nacional e internacional, el RIGI proyecta un futuro prometedor para la economía argentina, canalizando recursos hacia sectores estratégicos y asegurando un crecimiento sostenido.