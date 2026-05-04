Barry Manilow pospone conciertos por problemas de salud, pero asegura que no se retira a sus 82 años.

El icónico cantante Barry Manilow ha anunciado avances significativos en su recuperación tras lidiar con el cáncer de pulmón, aunque por recomendación médica, deberá posponer sus conciertos en Las Vegas.

Un Mensaje Esperanzador para sus Fans

En sus redes sociales, Barry Manilow, de 82 años, compartió una alentadora actualización sobre su salud. «¡Buenas noticias! Ayer fui al médico y me dijo que estoy progresando muy bien y que me veo genial», escribió el artista. Sin embargo, advirtió que no está listo para regresar al escenario en Las Vegas, lo que implica que no podrá llevar a cabo sus conciertos programados para mayo en el Westgate Las Vegas.

Planes para el Futuro: Conciertos en el Reino Unido

Manilow confía en que podrá volver a presentarse en junio durante una serie de conciertos en el Reino Unido. «La buena noticia es que me dijo que estaré listo para mis conciertos en estadios del Reino Unido en junio. Será genial verlos a todos allí», expresó el artista, quien se ha ganado el cariño del público con su famosa interpretación de «Mandy».

Detalles de los Conciertos en el Reino Unido

Entre las fechas confirmadas para su gira en el Reino Unido se encuentran:

9 de junio en el OVO Hydro de Glasgow

11 de junio en el First Direct Bank Arena de Leeds

13 de junio en el M&S Bank Arena de Liverpool

14 de junio en el Utilita Arena de Cardiff

16 de junio en el BP Pulse de Birmingham

17 de junio en el O2 de Londres

Aplazamientos en Las Vegas

El intérprete había planeado presentarse en el Westgate Las Vegas del 12 al 21 de febrero, pero tuvo que posponer esos shows mientras se sometía a tratamiento. Aunque tenía como objetivo volver al escenario del 7 al 9 de mayo y del 14 al 16 de mayo, su médico le indicó que esperara un poco más.

Un Artista con Historia y Compromiso

A lo largo de su carrera, Manilow ha mantenido un fuerte vínculo con sus seguidores. En 2018, el cantante reveló su orientación sexual en una entrevista con la revista People, donde compartió detalles sobre su relación con Garry Kief, a quien conoció en 1978. «Es el hombre más inteligente que conocí, y un gran tipo», dijo sobre su pareja.

Recordando su Impacto en la Música

Barry Manilow, conocido por clásicos como «Copacabana», sigue siendo un referente en la música pop. Si bien ha sido incluido en listas polémicas, como la de los artistas pop más cuestionados en Estados Unidos, su legado musical perdura y su talento es innegable.