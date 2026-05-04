Alejo Pérez Debuta con Éxito en la Orquesta Estable del Colón con Beethoven y Berlioz

Alejo Pérez: Un Nuevo Capítulo para la Orquesta Estable del Teatro Colón

El debut de Alejo Pérez como director principal de la Orquesta Estable del Teatro Colón marca un giro emocionante en la escena musical argentina. En su presentación, combinó dos célebres sinfonías, llevando a la audiencia en un viaje musical inigualable.

Un Comienzo Prometedor La apertura de esta temporada en el Teatro Colón no solo fue un evento musical, sino también una declaración artística. Alejo Pérez, el primer director principal desde el 2008, eligió un repertorio que entrelaza los mundos de Beethoven y Berlioz, brindando una experiencia única a los espectadores.

Beethoven y su «Pastoral» La Sinfonía n.° 6 de Beethoven, a menudo eclipsada por sus hermanas más célebres, fue el primer pilar de la noche. Si bien carece de los gestos heroicos de la Quinta, su sutileza exige una interpretación que logre capturar la conexión entre el hombre y la naturaleza. El movimiento inicial, titulado «Despertar de alegres sentimientos por la llegada al campo», establece el tono de la obra, mientras que Beethoven mismo la describió como «más expresión de sentimientos que pintura». Pérez, en un gesto decisivo, dirigió sin batuta, enfatizando la cercanía con la música y la fluidez que esta obra precisa. Durante la interpretación, cada movimiento emergió con claridad, los planes sonoros se organizaron naturalmente y la orquesta demostró una conexión profunda con el material musical. La Pastoral, bien ejecutada, reflejó la maestría de Pérez en la dirección.

Un Homenaje a las Tradiciones Antes de la segunda parte del concierto, se tomó un momento para rendir homenaje a Martha Cosattini, violinista que se retira tras una carrera ejemplar. Este gesto resaltó la idea de que una orquesta es más que individuos; es una institución viva que lleva consigo la historia y la tradición musical.

Berlioz y su «Sinfonía Fantástica» La velada continuó con la Sinfonía Fantástica de Berlioz, una obra que requiere una narrativa precisa para que los oyentes puedan seguir la historia de un joven artista consumido por el amor y el desasosiego. Pérez, nuevamente en la batuta, mostró su dominio al articular cada movimiento con claridad y fuerza expresiva. Desde el primer movimiento, la orquesta sonó robusta, y el uso de la idée fixe se transformó en un hilo conductor claro a lo largo de la obra, mostrando una transformación dinámica que mantuvo al público cautivado.

Un Éxito Aclamado La interpretación final fue recibida con estruendosos aplausos, y Pérez demostró que la distancia estética entre Beethoven y Berlioz puede ser un puente interpretativo. La orquesta, con nuevos talentos incorporados, brilló con una cohesión que resonó a lo largo del programa, dejando una huella imborrable en la apertura de la temporada.