Transporte Público: Promo de Mayo con QR para Subtes y Colectivos

Desde mayo, los pasajeros del transporte público en Buenos Aires cuentan con una nueva alternativa que promete hacer más accesibles sus viajes: el uso de billeteras virtuales como medio de pago. Esta modalidad se ha vuelto clave para quienes utilizan el subte y los colectivos de la ciudad y el interior.

Durante mayo, se lanzará un beneficio que permite a los usuarios viajar gratis en el subte mediante un reembolso total del costo del pasaje, vigente hasta el 31 de mayo de 2026, con un tope mensual de reintegro de $5.000 por usuario.

Cómo Aprovechar el Bonificación del Subte

Para acceder a esta promoción, los pasajeros deben generar un código en la aplicación Naranja X y escanearlo en los molinetes habilitados. El reintegro se acredita en la cuenta del usuario en un plazo de 48 horas, con un saldo mínimo de $1.200 requerido para operar.

Un Pago Más Eficiente

El método de pago con código QR no solo facilita el acceso, sino que también permite que los usuarios se beneficien de un sistema de tarifas decrecientes. A medida que acumulan viajes en el mes, el costo del pasaje disminuye automáticamente.

Es importante utilizar un único medio de pago digital para que los viajes se sumen al historial. Las tarifas pagadas con tarjetas físicas o tecnología NFC no se contabilizan bajo este sistema.

Expansión del Sistema QR en Colectivos

La disponibilidad del pago mediante Mercado Pago se ha extendido a 30 líneas dentro de la Ciudad de Buenos Aires, así como a casi un centenar de líneas en el conurbano. Esto incluye las líneas 12, 34, y 60, entre otras.

La iniciativa también ha llegado a la Provincia de Buenos Aires, donde varias ciudades como Mar del Plata y Bahía Blanca han comenzado a aceptar este sistema. En el resto del país, lugares como Córdoba y Santa Fe también están integrados en esta evolución tecnológica.

Particularidades del Premetro y Límite de Beneficios Sociales

El sistema de pago que se aplica en el Premetro difiere del del subte. Aquí, el costo del viaje depende de las combinaciones realizadas en un período de 120 minutos. Sin embargo, los beneficios sociales tradicionales, como los descuentos de la Tarifa Social, permanecen vigentes solo con la tarjeta física.

Además, las aplicaciones financieras están bajo la gestión de Naranja Digital Compañía Financiera S.A.U., lo que significa que cualquier inconveniente técnico podría afectar los beneficios vigentes. Por esta razón, es crucial mantener actualizadas las aplicaciones para evitar problemas al momento de escanear códigos frente a los molinetes.

Con estas innovaciones, el futuro del transporte público en Argentina se presenta más accesible y adaptado a las necesidades del usuario, permitiendo que cada viaje sea más sencillo y económico.