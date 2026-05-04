ANSES Anuncia Aumento del 3,83% en Mayo: Novedades para Jubilados, Pensionados y AUH

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un significativo aumento en mayo, según lo informado por ANSES. Este cambio representa un alivio para muchos beneficiarios en este contexto económico.

ANSES ha anunciado un ajuste del 3,38% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, correspondiente a la inflación de marzo. Tras este incremento, el haber mínimo ascenderá a $393.174,10, lo cual brinda un impulso crucial a quienes dependen de estos ingresos.

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo también recibirán un bono de $70.000, lo que elevará su ingreso total a $463.174,10. Aquellos con haberes superiores recibirán un refuerzo proporcional que les permita llegar a este monto.

ANSES: calendario de pagos y aumentos de mayo 2026

Aumento y nuevas cifras para jubilados

Con este incremento del 3,38%, los haberes para mayo se desglosan de la siguiente manera:

* Jubilación mínima: $393.174,10 + bono $70.000 = $463.174,10

* PUAM: $314.429,28 + bono $70.000 = $384.329,28

* PNC por invalidez y vejez: $257.221,87 + bono $70.000 = $345.221,87

Para jubilaciones y pensiones que superen el monto mínimo, el bono se calculará proporcionalmente hasta alcanzar los $463.174,10.

Nuevos montos para AUH y asignaciones

El ajuste también beneficia a las asignaciones familiares y universales. ANSES informó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $141.286 en mayo, y la AUH por hijo con discapacidad alcanzará $460.045. Además, la Asignación Familiar por Hijo para el primer grupo de ingresos se fijará en $70.651.

Requisitos para acceder al bono de $70.000

El bono completo de $70.000 se destina a quienes cobran jubilaciones y pensiones con el haber mínimo. También se extiende a los beneficiarios de la PUAM y las Pensiones No Contributivas, cumpliendo con las normativas establecidas por el decreto.

Los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo recibirán un bono proporcional, garantizando que alcancen los $463.174,10 mensuales.

Cómo se determina la movilidad

Este aumento responde al sistema de movilidad que ajusta las prestaciones de acuerdo a la inflación de dos meses previos. En esta ocasión, se ha utilizado el IPC de marzo como referencia. Los pagos se realizarán conforme al calendario habitual de ANSES, basado en la terminación del DNI y el tipo de prestación recibida.