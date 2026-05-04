Crucero que zarpo de Ushuaia enfrenta nuevos problemas: Cabo Verde prohíbe el desembarco tras brote de hantavirus

Las autoridades de Cabo Verde han negado el desembarque de pasajeros del MV Hondius, un crucero que zarpó de Ushuaia y enfrenta un brote de hantavirus que ha dejado al menos tres muertos. La embarcación podría dirigirse a Islas Canarias tras esta emergencia sanitaria.

Brote de Hantavirus A bordo del MV Hondius

El MV Hondius, que tenía previsto atracar en Cabo Verde, se encuentra en una situación crítica tras reportar la muerte de tres pasajeros y otros tres casos sospechosos. Uno de los afectados está en terapia intensiva en Sudáfrica.

Acciones de las Autoridades Sanitarias

Las autoridades de Cabo Verde han decidido prohibir que el crucero atrque en el puerto de Praia, argumentando la necesidad de «proteger a la población caboverdiana». La presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública, Maria da Luz Lima, confirmó esta medida en declaraciones a la prensa local.

Coordinación Internacional de Salud

El director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, indicó que la organización está colaborando estrechamente con las autoridades marítimas y sanitarias para gestionar los casos sospechosos a bordo. El organismo facilita la evacuación médica de dos pasajeros con síntomas y lleva a cabo una evaluación de riesgos.

Victimas del Brote: Identidad y Circunstancias

Las primeras víctimas incluyen a un hombre de 70 años que sufrió complicaciones durante el viaje a la isla británica de Santa Elena y falleció allí. Su esposa, de 69 años, sufrió un desmayo en el aeropuerto de Johannesburgo y murió tras ser asistida médicamente.

Un caso crítico más

El tercer fallecido es un británico que se enfermó mientras el crucero se trasladaba de Santa Elena a la isla de Ascensión. Aunque recibió atención médica, su estado se agravó y fue necesario evacuarlo a un hospital privado en Sudáfrica, donde continúa en estado crítico.

Respuestas Sanitarias y Prevención

El Departamento de Salud de Sudáfrica ha iniciado el rastreo de contactos y se encuentra en coordinación con el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles para detener la propagación del virus. Las autoridades han informado que no hay motivos para el pánico público, enfatizando la respuesta conjunta de la OMS y otros países afectados.